NCC尚缺3委員 台灣大：期待能有專業、智慧的委員團隊

台灣大哥大總經理林之晨。（記者蔡昀容攝）

2024/07/31 14:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）8月1日起，僅餘4名委員，尚缺3名委員。台灣大哥大總經理林之晨今（31日）表示，期待能有專業、有智慧的委員團隊，平衡業界發展與國民需求。

NCC總共7委員，陳耀宗、林麗雲、王維菁等3名委員今天任期到期，翁柏宗雖也到期，但8月1日起延任並代理主委職務。也就是說，8月1日起，NCC組成有翁柏宗、王正嘉、陳崇樹與王怡惠4名委員，尚缺3名委員。

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NCC說明，行政院提名翁柏宗為委員並指定為主任委員，但因立法院還沒審議，所以按現行法規，在新委員就任之前，行政院可指定委員留任及代理主委。

林麗雲、王維菁今任期到期，2人的公開信呼籲，立法院朝野政黨應盡快開啟NCC委員人事同意權的審查，延任委員會目前由2位電信、1位法律以及1位經濟專長之委員所組成，並沒有任何傳播專業委員，如此也將使未來NCC監理與審理傳播相關案件時，缺乏專業性、正當性與代表性。

對此，林之晨今出席公益活動時，接受媒體聯訪指出，期待能有專業、有智慧的委員團隊，能平衡業界發展與國民需求，相信總統賴清德和行政院長卓榮泰的高瞻遠矚能給出有智慧的下一屆委員名單。

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