高市48條公車式小黃路線 交局：公共運輸偏鄉覆蓋率100％

高市交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。（交通局提供）

2024/07/31 13:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市幅員遼闊，偏遠山區公共交通運輸涵蓋率不足，交通局補足公車服務缺口，照顧居住人口密度較低的地區，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。

交通局表示，交通需求型態會因地區發展狀況而有差異，為解決偏鄉地區公共運輸涵蓋率不足，及部分公車路線搭乘人數過低、營運效率不佳問題，交通局自103年起首創公車式小黃服務，接替公車行駛的部分班次或末端路線，目前公車式小黃已達48條路線，涵蓋高雄33個行政區，未來服務行政區會再依民眾需求持續增加。

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另為進一步優化偏鄉地區交通服務，也已陸續在美濃、杉林、六龜及內門等區推出公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO預約交通接送服務，提供點對點的彈性預約班次，促進偏鄉民眾社會參與及提供就學、就醫、就養，顧及生活需求的交通運輸服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。

交通局為減少年長者自行騎車的潛在交通事故風險，交通局也規劃115年完成旗美偏鄉九區幸福巴士服務目標，交通局提醒公車式小黃及幸福巴士，是以計程車或綠底白字車牌，多人座車輛服務，車身並標示有該路線之編號及名稱，不是以公車車輛行駛，若要搭乘班車，看到車輛應該招手提醒司機停車，搭乘方式與公車相同。

民眾可下載高雄iBUS APP或高雄市公車動態資訊查詢公車式小黃路線；幸福巴士資訊則至幸福高雄Go網站或在Line搜尋「高雄GO」查詢。

高市交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。（交通局提供）

高市交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。（交通局提供）

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