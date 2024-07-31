為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高市48條公車式小黃路線 交局：公共運輸偏鄉覆蓋率100％

高市交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。（交通局提供）

高市交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。（交通局提供）

2024/07/31 13:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市幅員遼闊，偏遠山區公共交通運輸涵蓋率不足，交通局補足公車服務缺口，照顧居住人口密度較低的地區，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。

交通局表示，交通需求型態會因地區發展狀況而有差異，為解決偏鄉地區公共運輸涵蓋率不足，及部分公車路線搭乘人數過低、營運效率不佳問題，交通局自103年起首創公車式小黃服務，接替公車行駛的部分班次或末端路線，目前公車式小黃已達48條路線，涵蓋高雄33個行政區，未來服務行政區會再依民眾需求持續增加。

另為進一步優化偏鄉地區交通服務，也已陸續在美濃、杉林、六龜及內門等區推出公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO預約交通接送服務，提供點對點的彈性預約班次，促進偏鄉民眾社會參與及提供就學、就醫、就養，顧及生活需求的交通運輸服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。

交通局為減少年長者自行騎車的潛在交通事故風險，交通局也規劃115年完成旗美偏鄉九區幸福巴士服務目標，交通局提醒公車式小黃及幸福巴士，是以計程車或綠底白字車牌，多人座車輛服務，車身並標示有該路線之編號及名稱，不是以公車車輛行駛，若要搭乘班車，看到車輛應該招手提醒司機停車，搭乘方式與公車相同。

民眾可下載高雄iBUS APP或高雄市公車動態資訊查詢公車式小黃路線；幸福巴士資訊則至幸福高雄Go網站或在Line搜尋「高雄GO」查詢。

高市交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。（交通局提供）

高市交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。（交通局提供）

高市交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。（交通局提供）

高市交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%。（交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄公車式小黃涵蓋33區 路線居全國之冠
2022/01/07 14:18

高雄公車式小黃涵蓋33區 路線居全國之冠
高市新闢公車式小黃3條路線 陳其邁︰解決偏鄉最後一哩路
2021/09/21 18:22

高市新闢公車式小黃3條路線 陳其邁︰解決偏鄉最後一哩路

G01千坪大作「佳昕.昕綻」寬住3房
高市小黃公車 7/5增杉林大愛園區往返桃源梅山、寶山路線
2023/07/04 21:21

高市小黃公車 7/5增杉林大愛園區往返桃源梅山、寶山路線
高雄那瑪夏、桃源「公車式小黃」上路 陳其邁帶阿嬤搭車
2021/10/29 20:45

高雄那瑪夏、桃源「公車式小黃」上路 陳其邁帶阿嬤搭車

銘傳投入千萬經費 與華碩合作打造生成式 AI 校園
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播