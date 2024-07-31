為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

小米種植面積15年減8成 綠色和平籲耕作納入生態給付

小米是原住民傳統糧食作物，但15年間產量及種植面積都減少八成。（綠色和平提供）

小米是原住民傳統糧食作物，但15年間產量及種植面積都減少八成。（綠色和平提供）

2024/07/31 13:04

〔記者陳嘉怡／台北報導〕小米是原住民傳統糧食作物，但15年間產量及種植面積都減少八成，使依賴小米維生的瀕臨絕種野生動物山麻雀數量也跟著銳減。綠色和平呼籲，將小米農耕全面納入「山麻雀生態給付服務方案」，一方面守護山麻雀棲地，二方面復甦原民文化，兼顧糧食穩定與生態保護。

綠色和平指出，根據農糧署農情調查網數據，台灣原生小米過去15年，產量由2008年60萬4千公斤，去年下跌至11萬8千公斤，減少80%；小米種植面積也由2008年的382公頃，去年下滑至23公頃，減少82%。小米品系也由原本的324種降至92種。全台種植小米的四大產地屏東、台東、花蓮與高雄，15年間以屏東小米產量下滑最多，年產量下滑逾30萬公斤，耕地面積也減少近170公頃。

綠色和平表示，台灣小米農地多處於山地部落，是瀕臨絕種野生動物山麻雀的主要棲地與糧食來源；隨著小米耕地面積下降，山麻雀數量也跟著銳減。農業部生態給付方案雖於2023年底納入山麻雀，但卻有地域限制，僅限嘉義縣梅山鄉瑞峰村、太和村、番路鄉公田村、竹崎鄉中和村等區，未涵蓋所有擁有小米耕作傳統的原住民族部落。

致力推廣小米復種和文化傳承的屏東原民團體「深活共構」指出，因氣候變遷影響，小米生產受到許多挑戰，部落長輩紛紛表示以後如果沒有人種小米，部落文化將跟著消失，期待政府能將傳統小米耕作列為亮點農產，協助原民保留珍貴的文化資產。

綠色和平公眾動員暨發展主任蔣學萱表示，台灣原生小米數量和多樣性全球罕見，如今產量、品種皆大幅下滑，呼籲農業部、屏東縣政府將原民小米農耕納入「山麻雀生態給付服務方案」，守護山麻雀棲地並復甦原民文化。另也呼籲屏東縣府將原民傳統小米耕作，系統性納入政府農業訓練課程，培育原民青年擔任種子講師，讓有意返鄉的原住民青年，能藉由小米復種，獲得青農返鄉貸款資格。

瀕臨絕種的野生動物山麻雀。（綠色和平提供）

瀕臨絕種的野生動物山麻雀。（綠色和平提供）

小米是原住民傳統糧食作物，但15年間產量及種植面積都減少八成。（綠色和平提供）

小米是原住民傳統糧食作物，但15年間產量及種植面積都減少八成。（綠色和平提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
部落小米採收費時費工 台東農改場研發機械化栽培
2024/07/11 07:39

部落小米採收費時費工 台東農改場研發機械化栽培
台中一中課程很「原味」 校園闢田帶學生種小米
2024/03/06 17:03

台中一中課程很「原味」 校園闢田帶學生種小米

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
台灣無私貢獻！ 將小米送入「世界末日全球種子庫」
2024/05/22 11:11

台灣無私貢獻！ 將小米送入「世界末日全球種子庫」
小米是人類對抗極端氣候永續食物 慈心基金會花東保種推廣
2024/06/20 08:50

小米是人類對抗極端氣候永續食物 慈心基金會花東保種推廣

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
台東艷陽天轉大雨 曬小米部落農人開始懷念焚風天
2024/04/25 14:50

台東艷陽天轉大雨 曬小米部落農人開始懷念焚風天
山麻雀全台不到2000隻 高屏地區主要分布那瑪夏區
2024/07/01 19:42

山麻雀全台不到2000隻 高屏地區主要分布那瑪夏區
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播