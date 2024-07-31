農業部長陳駿季：避免風災後哄抬物價 政院指示將啟動跨部會稽查

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

2024/07/31 13:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風導致全台農損金額逾25億元，農業部長陳駿季今（31日）表示，短期葉菜類有8成都被影響，復耕約需3週，農業部每天都滾動釋出根莖類蔬菜與大宗蔬菜，至於畜產與漁產影響較小，也表示政院已指示將啟動跨部會聯合稽查，避免不肖業者趁機哄抬物價。

受凱米颱風帶來豪雨影響，台北果菜批發市場今菜價持續走漲，平均批發交易價格每公斤46.5元，較昨天44.6元上漲4.2%，到貨量跌破1千噸，僅982噸，較昨天到貨量減23%，葉菜類小白菜等較格持續上揚；陳駿季表示，凱米颱風帶來的降雨在許多農業產地都破紀錄，這次受損最嚴重的就是短期葉菜類，預估損失約8到9成，復耕則需3到4週，農業部已在災前預先庫存根莖類與大宗蔬菜，為確保民眾購買，也已和全台超過千家超市賣場合作開設平價蔬菜專區，但因颱風，人難以避免農損，復耕期間仍希望國人共體時艱。

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另畜產損失部分以雞隻最嚴重，共淹死191萬隻雞，陳駿季表示，國內蛋機、肉雞等在養量有數千萬隻，雞隻供應影響不大，至於蛋價的部分因為已經供需平衡，評估蛋價可能較不會波動，另農業部之前啟動的淘汰蛋雞措施將會減緩，以因應市場需求；至於豬肉等則供應平穩，也會因應中元節來臨逐漸增加供應量。

目前國內漁產損失金額約3億多元，陳駿季表示，國內水產品都有一定的庫存量，雖然強降雨影響海水養殖的水質，可能價格會有一些波動，但不會高漲，民眾要買到水產品不是問題。

為杜絕有不肖業者趁風災過後哄抬物價，陳駿季表示，政院已指示跨部會啟動聯合稽查。

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