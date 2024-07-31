南高屏傳統市場豆腐抽驗 3件驗出含防腐劑

傳統市場販售的新鮮嫩豆腐，被台灣消保協會驗出不得檢出的苯甲酸。（台灣消保協會提供）

2024/07/31 10:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕傳統市場販售的新鮮嫩豆腐，遭驗出含防腐劑！台灣消保協會今天（31日）公布，採樣50件南高屏傳統中大型市場的新鮮嫩豆腐，共驗出3件含有不得檢出的苯甲酸。

台灣消保協會指出，天氣炎熱，擔心商人為了保存新鮮豆腐，而添加不合法的防腐劑，特地至台南、高雄、屏東等大型傳統市場，抽驗50件新鮮豆腐。結果台南抽驗15件全數合格，但屏東抽驗10件中，就有2件驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸，高雄抽驗25件中，有1件驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。

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台灣消保協會強調，苯甲酸雖然可以添加在豆干裡面，但即使是加在豆干劑量，也不能超過0.6g/kg以下，這次檢驗的傳統市場豆腐中，屏東有個豆腐攤位竟被驗出不得檢出的苯甲酸劑量達1.71g/kg高劑量，比豆干合法能添加的劑量還多2倍。

台灣消保協會醫事專業委員劉孝漢教授說，苯甲酸為白色粗狀粉末稍帶有結晶，且有特殊苯甲酸氣味或嗆味，有抑制真菌、細菌、黴菌生長的作用，常用於保存高酸性醃漬蔬菜、漿果、果醬、飲料糖漿、醬油、肉製品等。

台灣食品安全衛生管理法對苯甲酸在不同食品中的使用量，有明確規定，世界衛生組織建議苯甲酸的每日耐受攝入量為每公斤體重5毫克。以60公斤成年人為例，每日安全攝入量約為0.3克。

台灣消保協會呼籲業者勿添加違法的防腐劑，以免觸犯食安法第18條規定，違反者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；並呼籲主管機關加強查驗範圍，針對此次驗出的店家加強複查，以維護消費者權益。

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