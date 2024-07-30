澎湖輪、凱旋1號明起疏運蘇花 航港局更新預約QR Code

蘇花疏運改由澎湖輪、凱旋1號，航港局因此更新登記QR-Code。（航港局提供）

2024/07/30 22:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕明（7月31日）起蘇花海運備援，改由澎湖輪及凱旋1號接替疏運，航港局今（30）日晚間10時將於官網更新預約QR Code。

航港局表示，已協調澎湖輪7月31日至8月2日、凱旋1號7月31日至8月3日，接替新台馬輪投入蘇花海運疏運，航港局今晚10時將新的預約QR Code公告於官網「蘇花海運備援資訊專區」，並於明（31）日上午8時至下午6時開放受理8月1日航班。

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航港局說明，該LINE帳號採對話方式引導民眾辦理登記，航港局官方LINE QR Code登記與規則一併公布於「蘇花海運備援資訊專區」。

航港局補充，後續8月2日、3日航班，仍於此QR Code登記，另為加速回應速度，當日僅受理次日航班登記；另因登記系統需檢核身分證字號，外國人請撥打專線電話預約登記。

此外，航港局說，民眾取得預約號後，如有取消或更動船班登記日期、搭乘人員名單等，請撥打專線電話辦理取消或異動作業。專線電話：蘇澳端，林國斌03-9699073、洪宥祥03-9699086；花蓮端，王惟03-8509069、林淑莞03-8509031。

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