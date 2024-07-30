竹縣露營場申請合法化僅3％通過一階 業者怨審查進度牛步

新竹縣營業中的露營場有276家，迄今僅11家取得土地容許使用，占比僅約0.03%。（記者廖雪茹攝）

2024/07/30 21:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「露營場管理要點」上路屆滿2年，新竹縣營業中的露營場有276家，迄今僅11家取得土地容許使用，占比僅約0.03%；事實上，新竹縣政府收到申請超過300件，但過去僅有1名承辦人員，業者抱怨進度牛步，縣府表示，已自5月起補齊人力加速審查案件，並同步改善行政會辦流程。

觀光局去年7月22日公布露營場管理要點，輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地露營業者合法化，要點後續有陸續放寬。竹縣府統計截至目前，取得土地容許使用的露營場共計11家，其中尖石3家、寶山2家，五峰、橫山、峨眉、竹北、芎林及新埔各1家。

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對於審查通過第一階段只有11件，交通旅遊處解釋，主要是現行法規，農業單位要求申請地號範圍內的非露營設施使用的既存建築皆須屬於合法使用，但大部分案件都遇到農地或林地上有早期不合法的建物，對業者來說有合法的困難度；對此，持續跟農業處討論有無解套方法。

事實上，新竹縣露營場申請合法化有320多件，有業者抱怨，都依規定提出申請，政府也派人來現勘過了，但等了好幾個月，卻遲遲沒有下文。

交旅處長陳盈州表示，過去僅有1名人員辦理露營場業務，人力缺口已於5月起陸續補齊3名人力，現加速審查案件中，且同步改善行政會辦流程，原須會辦農業、原民、工務、消防、環保、地政等單位後才會回文業者，現行方式則是僅需會辦農業單位進行快篩，如有建物疑慮快速回覆業者進行改善，再行送件，縮減業者等待回覆時間。

另針對想新設露營場尚未興建任何設施的素地，已改採小組會審方式，以加速案件處理速度。此外，5月份以前送件且初審合格的業者，皆已陸續完成會勘，將儘速辦理相關單位審查。

新竹縣去年盤點縣內既有露營場共計345家，其中276家為營業狀態，69家未見營業。既有露營場送件約164家，新設送件約160家，仍有112家、約40%營業中的業者尚未送件，主要原因仍多半是年紀較大，對於申請表及計畫書的撰寫上有文書困難，以及衍生的相關建照、水保等費用，也是業者卻步的原因之一。

陳盈州表示，現行既有在農牧及林業用地上做露營場，已違反區域計畫法規定，針對尚未送件的業者，縣府今年度規劃45場次工作坊，已自5月底開始陸續舉辦，輔導業者儘速送件申辦。

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