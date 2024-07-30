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基隆舊公車處變身音樂空間 謝國樑邀歌手江志豐參觀

基隆市長謝國樑（右4）邀請音樂人江志豐（右5）參觀舊公車處改造的音樂空間「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑（右4）邀請音樂人江志豐（右5）參觀舊公車處改造的音樂空間「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」。（記者盧賢秀攝）

2024/07/30 20:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市舊公車處舊改造為小型音樂空間，市長謝國樑邀請音樂人江志豐參觀。謝國樑說，希望這裡成為音樂幼苗成長的搖籃，歡迎學校音樂性社團來這裡累積舞台經驗；江志豐說，也可以辦小型演唱會或新歌發表會。

謝國樑今天邀請基隆出生成長金曲音樂人江志豐、民眾黨新北市議員陳世軒，參觀基隆市府與必應創造合作打造的音樂空間「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」。

謝國樑說，基隆隱藏非常多高水準的音樂人，期待「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」成為音樂人創造自我價值的空間，讓對音樂有興趣的人多一處發揮的舞台，培育更多像江志豐及今年金曲獎最佳原住民歌手舞思愛等優秀音樂人。

他說，希望這個音樂空間不只是為專業音樂人打造，更歡迎社團學生來使用，學校熱音社、吉他社、流行音樂社或嘻哈饒舌社等音樂性社團，期待「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」未來成為這些音樂幼苗成長的搖籃，累積舞台經驗。

江志豐的老家就在「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」附近，去年曾回基隆懷舊金曲音樂會獻唱。他認為，音樂空間「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」設立，在基隆是很重要的突破，也是發展城市音樂重要一環。有了這個場域，未來就可以邀請更多歌手、樂團演出，建立基隆音樂軟實力。

謝國樑（左2）與音樂人江志豐（左1）認為音樂空間「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」可以成為音樂萌芽的場域。（記者盧賢秀攝）

謝國樑（左2）與音樂人江志豐（左1）認為音樂空間「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」可以成為音樂萌芽的場域。（記者盧賢秀攝）

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