宜蘭推月嫂到宅2年半 申請對象低收占35％最多

宜蘭縣府提供新手爸媽親子包，內含玻璃奶瓶、奶粉罐、尿布、圍兜、浴巾、方巾、濕紙巾等育兒好物，計畫開辦至今年6月底，總計發出5887個。（縣府社會處提供）

2024/07/30 17:02

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣針對弱勢家庭提供90小時免費月嫂到宅服務，推行迄今2年半，截至6月底共計99人申請，其中又以低收入戶家庭最多，占35.85％，目前全縣有24名月嫂輪值，社會處鼓勵二度就業婦女或中高齡婦女加入，擴大母嬰照護服務。

宜蘭縣近3年出生率，以2022年2378人最低，2021年及2023年分別是2820人及2405人，縣府在2022年起推動「安心生育、幸福親子」計畫，提供新手爸媽親子包及弱勢家庭到宅諮詢、到宅坐月子等服務，讓新生兒、產後婦女及嬰幼兒主要照顧者獲得協助。

請繼續往下閱讀...

縣府社會處長林蒼蔡說，親子包內含玻璃奶瓶、奶粉罐、尿布、圍兜、浴巾、方巾、濕紙巾等育兒好物，計畫開辦至今年6月底，總計發出5887個，主要由縣內5個社會福利服務中心的社工員，帶著親子包前往新生兒住處進行訪視及提供育兒諮詢。

他說，針對弱勢家庭，縣府提供90小時免費到宅坐月子服務，包括協助新生兒餵奶、洗澡、口腔清潔及指導母乳哺餵、產後身心關懷、月子餐協助製作、簡易家務協助等，2年半來已有99人申請，累計服務8910小時。

林蒼蔡說，目前縣府共有24位月嫂輪值到宅指導，大部分均是中高齡二度就業婦女，每天服務3小時，90小時是1個月服務時間，可分開使用，但最多不得超過3個月。

縣府統計，2年半以來申請月嫂對象，以低收入戶最多，占35.85％，申請數也從2022年的21.40％成長至2023年的53.06％。其次為未滿20歲占25.48％，父母一方身心障礙者占22.64％、中低收入戶19.81％、高風險17％、特殊境遇3.78％；鄉鎮市比較，以羅東鎮申請案件最多，其次為南澳鄉與五結鄉。

宜蘭縣針對弱勢家庭提供90小時免費月嫂到宅服務，推行迄今2年半，截至6月底共計99人申請，其中又以低收入戶家庭最多，占35.85％。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣府贈送的親子包，內含玻璃奶瓶、奶粉罐、尿布、圍兜、浴巾、方巾、濕紙巾等育兒好物。（宜蘭縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法