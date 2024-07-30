台灣美食展8/2登場 五星級飯店住宿券下殺2.7折

2024台灣美食展8月2日將於台北世貿一館舉行。台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（左3）、會長簡余晏（右2）、交通部觀光署副署長林信任（左4）等，7月30日出席展前記者會，進行啟動儀式。（記者蔡昀容攝）

2024/07/30 17:18

〔記者蔡昀容／台北報導〕2024台灣美食展8月2日至5日於台北世貿一館登場，規模達600攤，主辦單位台灣觀光協會今（30日）開箱菜單，包含各大五星飯店、必比登推薦名店等。台灣觀協會長簡余晏說，美食展去年創下9萬9375觀展人次，今年有信心突破，尤其今年米其林星星比去年還多，飯店業者也祭出優惠，住宿券最低下殺2.7折，歡迎大家來搶好康。

台灣觀協榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏與輔導單位交通部觀光署副署長林信任等，今出席展前記者會，進行啟動儀式。現場曝光部分展位，包含台南先蒸蝦仁肉圓、東香台菜海味料理，還有獲獎無數的冠軍烏魚子、咖啡等，香氣四溢。

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葉菊蘭致詞表示，台灣美食近年在國際聲名大噪，是外國朋友來台旅遊重要動力，盼台灣美食展成為廚師、美食產業工作者交流與創新的舞台。簡余晏說，台灣美食展集結台灣新鮮食材、美味料理、金牌廚師和冠軍伴手禮，民眾無須舟車勞頓，一次即可品嘗米其林必比登推薦料理，和米其林廚師學做菜。

美食展邀請多個單位設館，包含客委會「HA-FOOD客家館」、經濟部商業發展署「台灣好食館」、財政部國庫署「瓊漿玉露館」、交通部觀光署「台玩味」和各縣市政府，今年也邀請花東餐廳和食材參展，盼助花東觀光回溫。

農業部「台灣農業館」邀請田媽媽展售特色美食，簡余晏回憶，去年總統蔡英文到場吃了一口，大為驚艷，原來是主廚張皓福炸的雞冠，吸引許多朋友詢問「要去哪裡買雞冠？」另外，異國美食展區設有日本館、越南館，也將帶來精采佳餚。

許多逛展民眾鎖定大飯店住宿和餐券優惠。簡余晏說，今年也不例外，歡迎大家搶好康、吃美食。優惠包含海霸王美食券5.1折起；晶華酒店「全家愛旅行」城市度假住宿券方案下殺2.7折，原價2萬9799元，美食展特價7999元；台北美福大飯店「超值美食通用券」可享台、日、義、美等美食，買10張贈1張等。

美食展本身也推出許多活動，包含捐血獲1張價值200元的台灣美食展入場券；每日前1000位入場者，可於入口處領早鳥禮；每天中午「眼明手筷」活動，最快用筷子夾起指定食物者，可贏取價值超過千元的限量好禮，歡迎大家響應。

2024台灣美食展8月2日將於台北世貿一館舉行，主辦單位台灣觀光協會7月30日舉辦展前記者會，台灣觀協會長簡余晏（右起）、榮譽會長葉菊蘭、交通部觀光署副署長林信任試吃佳餚。（記者蔡昀容攝）

2024台灣美食展8月2日將於台北世貿一館舉行，各家業者祭出特惠好康，晶華酒店住宿券最低下殺2.7折。（記者蔡昀容攝）

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