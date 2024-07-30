頭前溪鎮溪宮百年老榕樹二度受颱風吹倒 縣府再救回

屏東市頭前溪鎮溪宮百年老榕樹颱風吹倒再救回。（記者葉永騫攝）

2024/07/30 14:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府列管老樹編號84號的屏東市鎮溪宮百年老榕樹在這次的凱米颱風來襲時樹幹折斷倒伏，縣府農業處迅速扶正處理，這是繼10年前麥德姆颱風該樹被吹倒後，第二度救回，屏東縣議員李世斌表示，能夠將百年老榕樹再度救回，顯現老樹和地方民眾的堅強靭性。

鎮溪宮的這棵百年老榕樹的樹高有11米、胸圍有8米，根據地方耆老口訴，百年前是特別用牛車搬運到此地種植，當時鎮溪宮還沒有建廟，2014年麥德姆颱風時老樹因為樹根被水泥圈圍，樹根無法深入，加上受到病菌侵襲而被倒伏，縣議員李世斌促請農業處前往處理，將樹扶正重新將該重新整理，讓老樹有更好的生長環境，10年來老樹生長情況良好，枝葉相當茂密，沒想到近日凱米颱風來襲，老樹的樹幹遭到強風橫切倒伏，樹根傾斜，李世斌再度請農業處前往協助，將老樹扶正，倒伏的樹幹和樹枝清除乾淨，雖然樹高只剩下約4米，但已恢復生機，樹葉開始生長。

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李世斌表示，這棵百年老榕樹與頭前溪居民一起成長，二度因為颱風被吹倒，但是展現老樹堅強的靭性，扶正後繼續的成長，就如同該區的居民一樣堅毅努力，持續的向上發展。

屏東市頭前溪鎮溪宮百年老榕樹是縣府列管的樹木。（記者葉永騫攝）

屏東市頭前溪鎮溪宮百年老榕樹被凱米颱風吹倒。（圖:市民代表林仁傑提供）

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