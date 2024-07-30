烏溪柔性土方培厚護堤見效 通過凱米颱風考驗

烏溪中游河段2022年起利用柔性土方培厚工法保護堤防，此次凱米颱風侵襲，雙冬堤防未受損，也未出現河道淤積。（圖由三河分署提供）

2024/07/30 12:46

〔記者陳建志／台中報導〕烏溪雙冬堤防2017年6月豪雨出現破堤，水利署第三河川分署及中區水資源分署從2022年起合作，利用鳥嘴潭計畫剩餘土石方，針對烏溪中游掏刷河段，有河道偏流沖刷堤腳、坡腳情形部分，利用柔性土方培厚工法提高保護，在本次凱米颱風大雨造成流量每秒提高達2倍下，未出現堤防本體受損，確實達到保護功效，未造成烏溪下游災害及災害移轉，也無大量土方淤積影響通洪的狀況。

三河川分署表示，颱風期間流路擺盪及土石運移均屬正常自然現象，但烏溪中游流路分支左右擺盪，對堤防構造物造成極大壓力，2022年起，利用鳥嘴潭計畫剩餘土石方，針對烏溪中游掏刷河段進行柔性土方培厚工法提高保護度，避免水流直接衝擊堤防坡腳造成災害。

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三河分署表示，以雙冬堤防為例，2017年0601豪雨時，流量每秒為2520立方公尺造成破堤災損，前年開始利用鳥嘴潭剩餘土方培厚順導水流，在本次凱米颱風大雨，造成流量超過每秒5000立方公尺情況下，雖部分培厚土方因沖擊而流失，但未造成堤防本體損害，也沒有造成災害移轉導致下游平林堤段災損。

三河分署表示，培厚土方保護堤防的做法，經此次凱米颱風驗證確實發揮功效，颱風後經空拍比對流路擺盪與土石運移，也沒有造成河道壅塞影響通洪功能的狀況，將持續觀測水流變化及辦理相關防災作業，以確保烏溪河防安全。

烏溪雙冬堤防在2017年6月1日豪雨沖刷下出現損壞破堤。（圖由三河分署提供）

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