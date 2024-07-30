為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

烏溪柔性土方培厚護堤見效 通過凱米颱風考驗

烏溪中游河段2022年起利用柔性土方培厚工法保護堤防，此次凱米颱風侵襲，雙冬堤防未受損，也未出現河道淤積。（圖由三河分署提供）

烏溪中游河段2022年起利用柔性土方培厚工法保護堤防，此次凱米颱風侵襲，雙冬堤防未受損，也未出現河道淤積。（圖由三河分署提供）

2024/07/30 12:46

〔記者陳建志／台中報導〕烏溪雙冬堤防2017年6月豪雨出現破堤，水利署第三河川分署及中區水資源分署從2022年起合作，利用鳥嘴潭計畫剩餘土石方，針對烏溪中游掏刷河段，有河道偏流沖刷堤腳、坡腳情形部分，利用柔性土方培厚工法提高保護，在本次凱米颱風大雨造成流量每秒提高達2倍下，未出現堤防本體受損，確實達到保護功效，未造成烏溪下游災害及災害移轉，也無大量土方淤積影響通洪的狀況。

三河川分署表示，颱風期間流路擺盪及土石運移均屬正常自然現象，但烏溪中游流路分支左右擺盪，對堤防構造物造成極大壓力，2022年起，利用鳥嘴潭計畫剩餘土石方，針對烏溪中游掏刷河段進行柔性土方培厚工法提高保護度，避免水流直接衝擊堤防坡腳造成災害。

三河分署表示，以雙冬堤防為例，2017年0601豪雨時，流量每秒為2520立方公尺造成破堤災損，前年開始利用鳥嘴潭剩餘土方培厚順導水流，在本次凱米颱風大雨，造成流量超過每秒5000立方公尺情況下，雖部分培厚土方因沖擊而流失，但未造成堤防本體損害，也沒有造成災害移轉導致下游平林堤段災損。

三河分署表示，培厚土方保護堤防的做法，經此次凱米颱風驗證確實發揮功效，颱風後經空拍比對流路擺盪與土石運移，也沒有造成河道壅塞影響通洪功能的狀況，將持續觀測水流變化及辦理相關防災作業，以確保烏溪河防安全。

烏溪雙冬堤防在2017年6月1日豪雨沖刷下出現損壞破堤。（圖由三河分署提供）

烏溪雙冬堤防在2017年6月1日豪雨沖刷下出現損壞破堤。（圖由三河分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鳥嘴潭廢土疑倒烏溪 保育團體提告
2024/04/16 05:30

鳥嘴潭廢土疑倒烏溪 保育團體提告
加快鳥嘴潭人工湖供水進度 陳建仁視察草屯淨水場工程
2024/05/04 13:57

加快鳥嘴潭人工湖供水進度 陳建仁視察草屯淨水場工程

台積設廠效應發威 博市陞耐震宅搶眼
保育烏溪瀕臨絕種「巴氏銀鮈」 成功復育800隻
2024/04/24 15:42

保育烏溪瀕臨絕種「巴氏銀鮈」 成功復育800隻
彰縣半個月3場！生人迴避 芬園今晚「送肉粽」到烏溪
2024/04/13 10:20

彰縣半個月3場！生人迴避 芬園今晚「送肉粽」到烏溪

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播