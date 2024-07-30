凱米高雄受災戶 稅捐處協助各項稅捐減免

颱風凱米夾帶驚人強風豪雨重創高雄，稅捐處協助各項稅捐減免。（記者葛祐豪翻攝）

2024/07/30 10:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風成災，高雄市稅捐稽徵處協助民眾各項稅捐減免，包括房屋稅、地價稅、牌照稅、娛樂稅等。

颱風凱米夾帶驚人強風豪雨重創高雄，在多個地區造成災情，高雄市稅捐稽徵處連日前往受害嚴重區域，向當地民眾或里長解說稅捐減免內容與辦理方式，協助災民解除淹水之苦。

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高雄市稅捐稽徵處表示，在地方稅減免範圍，房屋稅依房屋淹水樓層部分或毀損面積超過5成，得免徵1年，毀損面積3成以上未達5成，減半徵收1年。

土地如因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用，地價稅得予免徵；車輛報停或報廢日起，修復期間按日免徵使用牌照稅；查定課徵娛樂稅則以實際停業天數比例核減。

高雄市稅捐稽徵處提醒納稅義務人，除房屋稅住宅部分，將根據區公所提供的清冊主動減免外，其餘稅目請備齊相關受損證明、相片等，於災害發生之日起1個月內，盡速向稅捐機關請申請減免。如果對於稅捐事務有任何問題，可以電話0800-000321洽詢。

此外，為減輕民眾車輛維修費、拖吊費的負擔，高市府也宣布只要車輛在高雄市受凱米颱風淹水影響，泡水車依據受損金額汽車超過2萬及機車超過2千元，分別給予2萬元及2千元的定額補助，市府也慰助泡水車拖吊費用一半，停放於地下室每輛最高慰助 5000元；停放於路邊、平面每輛最高慰助1000元。

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