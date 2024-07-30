凱米颱風攪局延期 台東3大活動8/1-3接力登場

台東鹿野光雕音樂會8/1日一連兩晚舉辦。（台東縣府提供）

2024/07/30 09:15

〔記者黃明堂／台東報導〕被凱米颱風攪局，台東熱氣球光雕音樂會延到8月2日糧辦，與原有的8月1日場次串連登場，一連兩晚在鹿野高台舉辦的熱氣球光雕FEAT.無人機，8月3日還有卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉行的星空音樂會。

鹿野高台的造型球展演及繫留體驗活動，7/24至7/26受凱米颱風影響暫停，但經過工作團隊的努力復原場地，已恢復活動，原定7/25的光雕音樂會延期至8/2舉辦，因此與原8/1場次串連，一連兩晚在鹿野高台將有「熱氣球光雕FEAT.無人機」展演，冰球樂團及玖壹壹也將分別擔任壓軸嘉賓。

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另外，「台東最美星空音樂會」將於8/3於卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉行，現場邀請幸福歌姬梁文音、空靈系女聲163braces等，帶領大家體驗最美的星空音樂。

台東縣政府表示，兩場光雕音樂會有三大亮點，首先為將分別有13顆國內外熱氣球共同展演，其次觀眾期待的「熱氣球光雕FEAT.無人機」展演也將以不同方式呈現。

其中，8月1日無人機展演將於表演近尾聲時形成QRcode條碼，讓球迷朋友以手機掃描參與抽獎，將有機會獲得官方限定版熱氣球小球，8月2日更將以熱氣球光雕FEAT無人機+煙火進行演出，無人機展演中的三麗鷗知名家族角色也將展現不同圖案，帶給大家滿滿的驚喜，最後更將邀請icyball冰球樂團及玖壹壹分別擔任壓軸演出嘉賓。

台東最美星空音樂會即將進入倒數場次，第三場將在8月3日首次於卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉辦，除邀請幸福歌姬梁文音、空靈系女聲163braces，以及台東在地音樂團隊外，現場還有結合在地的星空市集、星空攝影等活動。此外，8月11日、12日更是英仙座流星雨的最佳觀賞時間，縣府特別於兩天的晚間分別於加路蘭及三仙台加開「流星雨星空導覽」場次，預計超過百位星空迷朋友參與。

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