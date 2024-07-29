大溪普濟堂百年遶境慶典 桃園市府爭文化部登錄國家級重要民俗

大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境一連兩天盛大舉行，整個老城區都是各社頭神將、大仙尪的蹤影。（記者李容萍攝）

2024/07/29 23:41

〔記者李容萍／桃園報導〕今天（農曆6月24日）是關聖帝君聖誕日，桃園市大溪普濟堂依例舉辦祝壽和兩天的遶境慶典，共31個社頭動員各式將軍、大仙尪、神轎及龍陣、花鼓隊等依序從老城區前往大溪普濟堂祝壽。今年適逢共義團、仁安社2個社頭成立滿100週年，遶境同時也為自己慶生，老城區湧入滿滿人潮、整夜沸騰。桃園市長張善政、副市長蘇俊賓參香預告，市府文化局與大溪普濟堂正向文化部爭取登錄為國家級重要民俗。

蘇俊賓表示，文化部已登錄23項國家級重要民俗，包括大甲媽祖遶境進香、白沙屯媽祖進香等，市府積極向文化部爭取，期望大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典能通過文化資產審議成為第24項國家級重要民俗；桃園市有兩項市定民俗，大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典和竹圍福海宮飛輦轎、過金火，前者被譽為「大溪的第二個過年」，將全國信眾匯聚於此，共同參與關聖帝君誕辰遶境盛事。

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蘇俊賓提到，他的爺爺早年在大溪教書並住在大溪老街上，大溪普濟堂每年遶境活動他從小就參與，面對巨大的神將充滿神秘感與敬畏之情，也對其內部構造充滿好奇，月前終於在嘉天宮同義堂的協助，參與扛起神將夜練並於今日下午驗收成果。

文化局文化資產科長董俊仁說，市府於2011年底公告登錄大溪普濟堂關聖帝君聖誕祭典為本市民俗，並公告大溪普濟堂管理委員會為保存者，2021年5月申請文化部審查登錄為重要民俗，期間受武漢肺炎疫情影響，文化部去年邀請文資委員訪查建議增列「桃園市大溪區社團民俗技藝協會」為保存團體，市府預定今年10月完成程序再重新提報。

在地文史工作者黃建義表示，在台灣的宗教廟會活動規模素有「北關公、南媽祖」的比喻，大溪關聖帝君慶典活動非場面浩大，卻具有無可取代性的特質，絕大多數社頭是各行同業組成，而非廟宇信仰組織，活動進行時，很多人都是經過自家門口或親戚朋友家門口，那種彼此互動的情感交流是一般廟會活動少見的。

遶境社頭中，大溪協義社墨斗陣融合大溪早年的工藝技術，以家具店和匠師的重要工具「墨斗」於遶境活動中展現木器產業特色；興安社由大溪街上 、市場的零售商及生意人組成，俗稱「生意人社」，將「生財器具」算盤製作成大型模型，加入遶境陣容。

新勝社與福安社、樂豳社，均是以福安宮為中心的社頭，來自大溪的三層地區，社員初期成員多從事煤礦開採；由地方士紳發起成立的大有社，以青商會、後備軍人、扶輪社、獅子會等社團為主，又稱「有錢人社」。

大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境一連兩天盛大舉行，整個老城區都是各社頭神將、大仙尪的蹤影。（記者李容萍攝）

大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境一連兩天盛大舉行，整個老城區都是各社頭神將、大仙尪的蹤影。（記者李容萍攝）

大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境一連兩天盛大舉行，整個老城區都是各社頭神將、大仙尪的蹤影。（記者李容萍攝）

桃園市大溪興安社為突顯「生意人社」的本色，製作算盤等「生財器具」的大型模型，加入遶境陣容。（記者李容萍攝）

大溪協義社墨斗陣融合大溪早年的工藝技術，以家具店和匠師的重要工具「墨斗」於遶境活動中展現木器產業特色（記者李容萍攝）

大溪普濟堂百年遶境，副市長蘇俊賓親扛神將參與活動。（記者李容萍攝）

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