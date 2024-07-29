買冰飲「杯身常冒水珠」這款杯子解決困擾！網歪：我都拿水珠來洗手XD

近日天氣炎熱，許多民眾喜歡購買手搖冰飲來消消暑。示意圖。（資料照）

2024/07/29 23:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣炎熱，許多民眾喜歡購買手搖冰飲來消消暑，不過就有網友發文表示，買完冰飲後杯身常會冒出許多水珠，令他相當困擾，詢問該如何解決飲料杯上水珠呢？貼文曝光後許多網友大推「冰霸杯，直接解決」、「買手搖，直接放入冰霸杯內」，不過也有些網友歪樓表示，「我都拿水珠來洗手XD」。

「飲料杯上的水珠要怎麼解決？」一名網友在PPT上發文詢問，表示只要想喝手搖冷飲時，加冰塊的飲料杯外都會有水珠，且現在炎熱的天氣也無法喝熱飲，目前只想到能用毛巾將杯子包起來。

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文章發出後許多網友紛紛留言推薦，「冰霸杯是個好東西」、「冰霸杯，直接解決」、「冰霸杯好用，我都飲料杯直接放進去，加買個冰霸杯把手就很好拿」、「冰霸杯超好用」、「買手搖，直接放入冰霸杯內」、「看推文，原來冰霸杯這樣用」。

另外，也有許多網友推薦可以使用吸水杯墊、倒入保溫保冰杯也能夠減緩水珠過多的情況；不過，也有些網友歪樓大讚水珠的妙用，「水珠我都拿來洗手」、「我也是拿來洗手XD」、「擦手啊，用身上衣服擦」。

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