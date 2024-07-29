苗栗敬老愛心卡放寬搭小黃？ 縣府：研議推行「幸福小黃」

苗栗監理站於道安會報提案，建議縣府比照鄰近縣市放寬敬老愛心卡用於搭乘計程車。（記者彭健禮攝）

2024/07/29 17:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣推行敬老愛心卡，提供每人每月700點（元）可供搭乘公路客運、台鐵；苗栗監理站於道安會報提案，建議縣府比照鄰近縣市放寬搭乘計程車。縣府社會處評估，礙於縣府財政，目前可行性低，認為「幸福小黃」較為可行，將與縣府工務處研議推動。

苗栗縣65歲以上長者有10萬2000多人，占全縣人口19.14％，縣府推行敬老愛心卡，提供持卡人每人每月700點（元）額度內，可搭乘苗栗客運、新竹客運、豐原客運、巨業交通、金牌客運、臺灣真好小客車租賃股份有限公司及亦捷科際整合股份有限公司等7家公路客運及台鐵。

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苗栗監理站於今（29）日道安會報中提案指出，苗栗縣境因地形關係，大眾運輸普及率未能遍及各鄉鎮村落，經查詢台北市、桃園市、花蓮縣、南投縣及苗栗縣鄰近的新竹市、新竹縣、台中市的高齡者均可持敬老愛心卡搭乘計程車並享有補助優惠，建議苗縣府也能比照放寬搭乘。

敬老愛心卡業務由縣府社會處主辦，處長張國棟表示，因敬老愛心卡採實報實銷，每月餘額歸零，沒有累計；目前全縣發行6萬多張，約1/3持卡人每月用罄，縣府一年支出約6000萬元。

張國棟說，因縣府財政依舊受中央管控，且敬老愛心卡為非法定社福支出，若放寬於搭乘計程車使用，預期將增加敬老愛心卡經費支出，將會排擠其他社福預算支出，目前可行性低。

不過，張國棟指出，他縣市有推行偏鄉「幸福小黃」措施，由縣市政府與鄉鎮公所向中央爭取經費辦理，社會處評估敬老愛心卡於此措施利用較為可行，將與工務處研議推動。

工務處長古明弘表示，目前縣內泰安鄉公所透過爭取，獲中央400多萬元補助，辦理「幸福小黃」，上網招標中。

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