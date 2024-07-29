西嶼燈塔整修 園區局部封閉

西嶼漁翁島燈塔即日起進行整修，園區局部封閉。（記者劉禹慶攝）

2024/07/29 16:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部航港局為辦理西嶼燈塔（漁翁島燈塔）塔身構件整修作業，將以臨時施工架包覆燈塔塔身，自即日起局部封閉園區，並於燈塔園區大門公告施工訊息，提醒參觀遊客注意安全，後續配合工程進度，將滾動調整園區開放範圍並適時公布週知。

西嶼燈塔（漁翁島燈塔）係於西元1778年興建於漁翁島（西嶼）外垵高地上，原為7級石塔，1875年由海關另建新式燈塔，塔身為圓形鐵造，是我國最早創建的西式燈塔，2021年12月22日升格為國定古蹟，因經年風吹雨打，銑鐵塔身構件有劣化情形，航港局為維護古蹟及穩定燈塔結構，故而辦理此次檢修工程。

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由於漁翁島燈塔園區為澎湖著名景點，為體貼遠道而來旅客兼顧遊園需求及安全，採燈塔主體周邊局部封閉方式辦理工程，園區內附屬房舍、鐵鑄霧炮、石碑及觀海平台等仍開放觀覽，遊客可於園區開放範圍依循動線參觀，預計2025年6月完成修復後再全面開放。

航港局提醒，於西嶼燈塔工程進行期間，為降低對園區周邊環境影響及避免遊客誤入工區，已於園區大門公告相關施工訊息，提醒遊客注意，另亦已責成施工廠商落實環境保護及工區管理，以減少工程期間對參觀園區遊客之影響。

西嶼漁翁島燈塔為澎湖著名觀光景區，每日遊客如織。（記者劉禹慶攝）

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