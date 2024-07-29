凱米釀雲林160校災損 沿海31校淹水

台西新興國小校園淹水，最深有3、40公分。（新興國小提供）

2024/07/29 14:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風襲台，雲林縣府教育處今（29）日統計，全縣有160所學校受災，以樹木傾倒最多，沿海地區有31校淹水，其中有12校校區全區淹水，嚴重積水達3、40公分以上，各校已在颱風過後展開校園復原工作，原訂營隊活動也都正常運作。

台西新興國小因舊虎尾溪水系水位暴漲溢流，加上堤內排水無法宣洩，造成校園積水，校方雖啟動防水擋板，但因擋水閘門橡膠處已硬化，加上雨量太大，校園淹水最深達3、40公分。校長孫碧津說，25日凱米颱風來襲整夜反覆透過遠距監視器關切校園狀況，看到操場、走廊、辦公室、校長室積水越來越深，成一片汪洋，幸好地勢較高的教學區沒有淹水。

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孫碧津指出，前2天她與學校志工到學校先將地板爛泥清洗乾淨，今天教職員再合力清理，上午校園已復原差不多，學生營隊也正常運作。

另外，四湖飛沙國小、飛沙國中、台西國小及水林蔦松藝術高中也是校區全淹水。由於這次挾帶10、11級陣風，多所學校校園樹木傾倒嚴重，北港好收國小一棵數十年的榕樹，不敵強風連根拔起，水泥花台還套在樹幹上像戴著項鍊，還有學校的遮雨棚架被掀起、鐵圍籬傾倒等。

教育處統計，截至今天中午已有160校回報災損，分別為160校有樹木傾倒、64校有建築物及設施設備受損、31校淹水（其中12校全區淹水），教育處有財務損失部分，後續會提報財政處災損修復。

台西新興國小校園淹水，校長室及辦公室屋內積水有1、20公分深。（新興國小提供）

新興國小教職員工及志工合力清理積水退去的校園。（新興國小提供）

北港好收國小一棵樹齡好幾十年的老樹不敵強風，連根及水泥花台一起被拔起。（縣府教育處提供）

安定國小遮雨棚也被強風吹掀。（縣府教育處提供）

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