颱風土石流埋水公司工程車 2工程人員驚險逃生

水公司2名工程人員颱風天搶修取水設施，遭遇土石流跳車狂奔驚險逃生，工程車慘遭掩埋。（讀者提供）

2024/07/29 13:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風挾帶狂風暴雨重創台灣，水公司第七區管理處美濃所工程人員7月25日接獲美濃區荖濃溪暴漲沖毀原水取水設施，影響六龜區興隆里等6里共2684戶用水，26日一早冒著風雨前往六龜區中興里山區，搶修取水設施遭遇土石流，所幸工程人員機警跳車狂奔逃離，僅工程車慘遭掩埋，驚險逃過一劫。

凱米颱風侵襲台灣挾帶強風豪雨，台水公司第七區管理處7月24日上午8時緊急應變小組一級開設，7月25日接獲美濃區荖濃溪暴漲，沖毀原水取水設施，造成取水量大減，影響六龜區興隆里、中興里、六龜里、義寶里、文武里及新興里共2684戶用水，七區處為確保民眾用水無虞，美濃營運所股長簡松瑞及工程人員葉峻銘隔日一早冒著風雨，前進六龜區中興里山區，預計啟動備用水源。

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但因山區雨勢仍大，2人前往水源頭查看，發現有土石流流下來，簡松瑞先下車查看，請葉峻銘把車停好，不料簡松瑞查看後，發現土石流愈來愈大，他驚覺狀況不對，可能有危險，請葉峻銘先倒車，準備駛離現場，赫見土石流嚴重，且前方樹木流動，2人見情況緊急，趕緊跳車棄車逃離現場，驚險一瞬間，2人狂奔逃生成功，車輛慘遭土石流掩埋，整個過程大約5至10分鐘。

水公司七區處表示，風雨來襲的日子，台水不敢懈怠，有著一群不畏風雨、堅守崗位的台水人，他們持續監控供水情形，一遇狀況立即通報搶修供水設備、管線，只為迅速恢復供水，讓民眾居家防颱也能安心用水，強調台水人用生命在供水，民眾安心用水的背後，藏著許多不為人知的困難、危險及感人故事，應當珍惜並感謝默默付出的低調英雄。

台水七區處副處長徐志宏、美濃營運所股長簡松瑞說明土石流發生情況，迄今仍心有餘悸。（水公司提供）

事發當時土石流狀況。（讀者提供）

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