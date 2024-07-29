壞消息！嘉義沿海牡蠣災情慘重 嚴重衝擊中秋節供應

嘉義縣長翁章梁（前右二）前往東石關心牡蠣災損情形。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/29 11:24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受「凱米」強風暴雨襲擊，嘉義沿海牡蠣養殖幾乎全軍覆沒，縣長翁章梁今天上午前往東石關心牡蠣災損情形，蚵農嘆說「心血都付之流水了，今年中秋節牡蠣供給將嚴重不足」，翁章梁表示，農業部已公告辦理現金救助及低利貸款，籲請漁民今天起10日內向所在地公所申請，保障自身權益，也可以加快重建腳步，早日恢復生產及市場秩序。

翁章梁指出，嘉義外海有外傘頂洲的天然屏障，海水純淨且營養源豐富，成為全國最大的牡蠣產地，年產量佔全國49%，這次受強颱凱米影響，東石布袋沿海出現10級陣風及6米大浪，造成牡蠣養殖的蚵棚流失、撞擊堆疊、蚵粒脫落等損害。

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農業處初步災損勘查結果，計有8400棚浮筏蚵棚及300公頃平掛蚵棚受害，損失金額初估達1億6200萬元，農業處於颱風離開後儘速辦理勘災，並於7月27日將災損勘查報告報送漁業署，農業部已於7月28月公告嘉義縣為魚塭養殖及牡蠣養殖全品項辦理救助及低利貸款地區。

縣府籲請受害漁民應於7月29日至8月7日至所在地公所申請，例假日照常受理，其中符合規定受災蚵農可獲現金救助額度為浮筏式蚵棚每棚6000元、平掛式蚵棚每公頃3萬3000元；低利貸款額度為浮筏式蚵棚每棚最高4萬元、平掛式蚵棚每公頃最高20萬元，前半年利息由政府全額補貼。

蚵農表示，這次在連續多日的強風巨浪肆虐下，浮筏式蚵棚幾無一倖免，嚴重者蚵棚肢離破碎、心血完全白費，最輕者也僅剩約1、2成，個個損失慘重，由於牡蠣嚴重減產，今年中秋節供應將出現很大的缺口，量少價昂，中秋想要烤蚵可能會付出很高的代價。

強颱肆虐，嘉義縣沿海牡蠣養殖蚵棚被沖到岸邊。（記者蔡宗勳攝）

強颱肆虐，嘉義縣沿海牡蠣養殖蚵棚被沖到岸邊。（記者蔡宗勳攝）

強颱肆虐，嘉義縣沿海牡蠣養殖蚵棚被沖到岸邊。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣沿海牡蠣養殖受損嚴重，衝擊中秋節供應。（記者蔡宗勳攝）

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