07/29 各報重點新聞一覽

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會明日將在台北登場，圖為前立委林昶佐去年獲邀參與IPAC於捷克布拉格舉辦的年度峰會。（資料照）

2024/07/29 06:45

自由時報

施壓至少5國議員不得來台 IPAC譴責中國干預

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會明日將在台北登場，美聯社昨天披露，中國外交官向多個國家的議員施壓，要求他們不要參加這次的峰會。對此，IPAC證實指出，至少有五個國家的八位國會議員在赴台之前，收到了來自中國外交官的電子郵件或電話。IPAC譴責並反對中華人民共和國干預其年度峰會的行為。

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加強與日合作 因應台灣有事 美軍將在日新設統合軍司令部

日本與美國廿八日在東京舉行外交、國防首長「二加二」會談，為加強美軍與日本自衛隊的指揮統制合作，在駐日美軍新設「統合軍司令部」，做為日本成立海陸空自衛隊「統合作戰司令部」之後的對口單位。另外，在會後發表的聯合文件中，更直接點名譴責中國，「為了自身利益而犧牲他人，企圖改變國際秩序」，乃「最大的戰略挑戰」。

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詐領查緝獎金 岸巡總隊前中校主任 一審判10年2月

海巡署第四海岸巡防總隊前郭姓勤務中心中校主任，遭控二○一○年任內以人頭或浮報有功人員，詐領查緝私菸案獎勵金一四四萬兩千元，嘉義地院依貪污等罪判處郭男有期徒刑十年兩個月，褫奪公權四年。

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聯合報

四接爭議 重回環評 基隆廢止開發同意函處分遭撤銷

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗後縮小填海造陸範圍，基隆市政府認為是新計畫，廢止前市長林右昌任內核准的開發同意函，要求台電再提申請，台電以「舊計畫無須新同意函」提起訴願，農業部撤銷謝國樑市府的處分，全案回到環評階段。

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奧運最後一舞 戴資穎首戰開紅盤

今年將在巴黎上演生涯奧運最後一舞的我國羽球一姊戴資穎，昨天在分組賽首戰迎戰比利時選手譚蓮妮，儘管兩局賽事前段都與對手拉鋸，但最終仍是僅花卅八分鐘就以廿一比十五、廿一比十四直落二取勝，奧運首戰就開出紅盤。

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中國時報

兩岸明簽共識 金門事件將落幕

「0214」金門翻船事件善後處理，兩岸原訂24日在金門簽署共識書，並返還2位大陸船員遺體，因凱米颱風延期；在颱風離開後，雙方再商定於30日依原定規畫，在金門金湖飯店繼續進行，29日兩岸人員將先進行場勘。據了解，在共識書上，將以較中性字眼，取代「『惡性』撞船」措詞，兩位罹難者家屬，將各獲得人民幣150萬元（約新台幣680萬元）撫慰金。

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亞洲貓王唐嘉鴻 8／5單槓拚金牌

揮別東京奧運失利、挺過阿基里斯腱斷裂大傷挑戰，「亞洲貓王」唐嘉鴻再戰巴黎奧運，28日在競技體操男子單槓資格賽「完美落地」，以難度分6.300分、執行分8.633分，總分14.933分，排名第2晉級決賽，僅次中國大陸張博恆15.133分，目標奪牌，甚至站上頒獎台最高位置。

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日美二加二會談相隔一年半在東京召開，由日本防衛大臣木原稔、外務大臣上川陽子、美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀出席。（路透）

海巡署第四海岸巡防總隊前郭姓勤務中心中校主任，遭控詐領查緝私菸案獎勵金一四四萬兩千元，嘉義地院依貪污等罪判處郭男有期徒刑十年兩個月。（資料照）

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