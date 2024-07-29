加強與日合作 因應台灣有事 美軍將在日新設統合軍司令部

日美二加二會談相隔一年半在東京召開，由日本防衛大臣木原稔、外務大臣上川陽子、美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀出席。（路透）

2024/07/29 05:30

二加二會談達共識 助提高決策效率

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕日本與美國廿八日在東京舉行外交、國防首長「二加二」會談，為加強美軍與日本自衛隊的指揮統制合作，在駐日美軍新設「統合軍司令部」，做為日本成立海陸空自衛隊「統合作戰司令部」之後的對口單位。另外，在會後發表的聯合文件中，更直接點名譴責中國，「為了自身利益而犧牲他人，企圖改變國際秩序」，乃「最大的戰略挑戰」。

點名譴責中國 為自身利益犧牲他人

日美二加二會談相隔一年半在東京召開，由日本外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔、美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀出席。基於「台灣有事」及北韓情勢，這次會談的重頭戲為加強日美部隊間的合作，以提高嚇阻力和即時應對能力。

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由於日本預定二○二四年度底前成立陸海空自衛隊「統合作戰司令部」，編制約二四○人，做為與美軍協調的窗口，美方也在這次會談中提出新設「統合軍司令部」方案。具體作法是在駐日美軍新設「統合軍司令部」，並重新編組為位居印太司令部司令之下。這項提案獲得雙方同意，並明文列入此次會談的聯合聲明中，雙方也將成立工作小組，對此進行密切協調。

駐日美軍約五萬五千人，但駐日美軍司令部沒有部隊運用及作戰指揮權，因此自衛隊與美軍進行聯合演習或作戰計畫，主要是由位於夏威夷的美軍印太司令部負責協調指揮，一旦台灣或朝鮮半島有事，若依現行體制進行協調，將較難即時掌握狀況，或進行指揮管制。駐日美軍設立「統合軍司令部」做為窗口，將有助於提高決策效率。

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