台南仁德表揚模範父親及鑽石婚 老夫妻重溫交杯酒

鑽石婚夫妻重溫飲交杯酒的甜蜜。（記者劉婉君攝）

2024/07/28 20:20

〔記者劉婉君／台南報導〕父親節即將到來，台南市仁德區公所今（28）日表揚模範父親及鑽石婚楷模，除贈送每位模範父親及鑽石婚爸爸花襯衫，展現活力，也讓牽手一甲子的鑽石婚夫妻們重溫交杯酒，再度共許祝福。

表揚活動今天在徠．歸仁飯店以辦桌的方式舉辦，每位爸爸都穿著亮眼的花襯衫參與，除了由區長黃素美、立委、市議員及各里里長頒贈匾額之外，公所也贈送豬腳禮盒給每位爸爸及鑽石婚夫妻，象徵添福壽，徠．歸仁飯店董事長王錫傳也準備盡地主之誼，準備禮物送給受獎者。

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92歲的黃金祿與82歲的黃徐真珠，結縭已64年。黃金祿年輕時跟著黃徐真珠的父親做生意，2人相識相許，鶼鰈情深，雖然平時常會鬥嘴，但感情越鬥越好，黃徐真珠說，結婚60多年，哪有可能沒吵過架，但2人總是吵過就算了，不會生氣很久。

今天獲表揚的模範父親有16人，分別為太子里黃添義、土庫里鄭燕忠、一甲里蔡猛男、仁德里林崇里、仁義里方水木、新田里童石龍、後壁里張招法、上崙里黃燕樹、文賢里洪高濱、保安里曾朝雄、成功里鄭定東、仁和里陳武昌、仁愛里江長順、二行里劉榮華、大甲里張同育、中洲里謝騏聯。

鑽石婚6對，包括太子里黃金祿、黃徐真珠，土庫里郭清祈、郭李錦治，仁義里盧仁茂、盧林春江，文賢里蔡文福、蔡王初枝，保安里曾松棋、曾蔡碧娥，二行里吳鳳山、吳王金蓮。

仁德區公所表揚模範父親及鑽石婚。（記者劉婉君攝）

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