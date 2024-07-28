照顧寄養童11年並收養她 寄養爸爸巴慶祥獲屏東縣模範父親

巴慶祥榮獲屏東縣模範父親（左3），家人們和屏東家扶中心團隊出席表揚大會共享榮耀。（記者羅欣貞攝）

2024/07/28 14:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏縣三地門鄉的巴慶祥擔任屏東家扶中心寄養家庭19年，和妻子合力照顧過18名寄養兒少，去年還正式收養了一位從3個月大照顧到11歲的寄養童「小琳」，相當感人；巴慶祥榮獲今年屏東縣模範父親，今天（28日）接受縣長周春米表揚。

66歲的巴慶祥與妻子楊蕙瑜來自原住民部落，加入屏東家扶中心寄養服務已經19年，總計照顧過18名寄養兒少，巴慶祥凡事都從自己先做示範，帶著寄養兒少為農作物澆水、採摘果實、陪伴寄養兒少散步、在牆壁作畫、打羽球，也會依寄養兒少的需求釘製籃球架及秋千架，更會在假日時開車載寄養兒少四處遊玩，讓寄養兒少感受家庭的溫暖與幸福。

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巴慶祥夫婦也相當重感情，會為每一個來到家裡的寄養兒少拍攝照片與影片，並將照片沖洗出來集結成冊，在照片中標註重要紀事，讓結束安置的寄養兒少可以留作一生的紀念，讓每一個離家的孩子留下滿滿的愛、溫暖及甜蜜回憶；去年他們更正式收養一位從3個月大就照顧至今的寄養女童，讓寄養童成為自己的女兒，女兒今天也一起出席模範父親表揚大會，共享榮耀與幸福。

巴慶祥1998年自軍中退役，後來擔任醫院巡迴車司機，至今23年，工作之餘和太太用心照顧每一位寄養兒少，堅信「用愛與關懷可以改變孩子的一生」，巴慶祥今天接受表揚時表示，其實妻子最辛苦，要感謝她全心陪伴寄養童們，他自認自己不是最優秀的寄養父親，而是代表所有的寄養爸爸們來領獎。

今天接受表揚的模範父親中，還有來自潮州鎮的簡榮得，平日經營建築五金行，在忙碌工作之餘，還積極參與社會服務，擔任義消約40年，目前是屏東縣義消第二大隊顧問團團長，而且妻子潘金鳳、兒子簡輝雄也都是義消。

簡榮得曾經參與921大地震、枋山南迴鐵路搜救、88風災救災等重大任務，2007年代表屏東縣消防局獲得全國鳳凰楷模獎殊榮，他表示，八八風災時，潮州、竹田、萬丹、林邊等鄉鎮都有去救災，當時還募得橡皮艇去救人、送物資，記得到林邊支援時，一天一夜沒睡覺，人幾乎都泡在水裡，所以這次看到凱米颱風來襲時很擔心，如果有需要，準備隨時出門支援，這就是身為義消人的使命感，也希望不要再有像八八風災這樣的災害。

屏東縣政府今天在大禮堂辦理模範父親表揚大會，接受表揚的模範父親共計46位，現場邀請20位模範父親帥氣走秀，邀請中華民國花藝設計協會屏東縣分會，依據每一位走秀父親最印象深刻的職業來設計專屬花藝裝扮。

巴慶祥接受屏東縣長周春米頒獎表揚，親友一起出席共享榮耀。（記者羅欣貞攝）

來自潮州鎮的簡榮得獲得屏東縣模範父親表揚。（記者羅欣貞攝）

來自潮州鎮的簡榮得接受屏東縣長周春米表揚，家人一起上台分享喜悅與榮耀。（記者羅欣貞攝）

屏東家扶中心寄養爸爸巴慶祥榮獲屏東縣模範父親。（記者羅欣貞攝）

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