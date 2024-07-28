屏東竹筍節海豐登場 種筍2年陳俊仲奪綠竹筍冠軍

農民陳俊仲（右）奪得綠竹筍評鑑大賽冠軍。（屏東市公所提供）

2024/07/28 18:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024屏東竹筍節今天（28日）在屏東市海豐國小登場，鄉親免費大啖竹筍包、特色料理飯湯，現場充滿美食香氣，壓軸的綠竹筍評鑑大賽，由種筍才2年的農民陳俊仲奪冠。

屏東市公所今天舉辦「2024屏東竹筍節」，現場端出竹筍肉包、竹筍飯湯及社區料理，色香味俱全，各美食攤位前吸引民眾大排長龍，氣氛相當熱烈。市公所為了發展農村特色，規畫綠竹筍及其他農特產品相關說明，希望透過豐富多元的活動，讓小朋友了解家鄉產業，認識農作物生長過程與加工方式，感受農村魅力與價值。

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會中安排綠竹筍評鑑大賽，以竹筍外觀色澤、肉色氣味、柔嫩度、糖度等標準進行評比；擔任評審的如記食品執行長王文賢表示，此次評鑑競賽競爭激烈，每位參賽者產出的竹筍品質非常好，可見海豐良好的種植條件，以及農民們頂尖的種植技術，才能種出如此鮮甜的竹筍。

經過評審評鑑後，由農民陳俊仲奪得冠軍；他拿著獎狀及獎金開心表示，自己投入種植竹筍只有2年，感謝前輩們的農業指導，也感謝市公所舉辦竹筍節活動，能獲得第一名，感到相當開心，他會繼續加油，種出好吃的綠竹筍。

屏東市長周佳琪表示，屏東市海豐地區一帶種植將近500公頃的綠竹筍，產期自4月到中秋節前後，產量雖然不是最多、卻是產期最早的地區，此地土質為砂質壤土，相當適合綠竹筍生長，竹林間不會過密，透光性強，日照時間充足，因此產出優美竹筍品質，為了推廣屏東市海豐竹筍等各項農特產品，舉辦「2024屏東竹筍節」，期望透過活動，邀請全國鄉親相揪造訪海豐，認識屏東農產及在地文化特色，未來也將規畫串聯屏東其他特色產業，打造屏東一日觀光圈，為屏東市產業再創品牌知名度。

屏東竹筍節登場，屏東市長周佳琪（右一）強力推薦海豐生產的綠竹筍。（屏東市公所提供）

現場品嚐特色料理飯湯。（屏東市公所提供）

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