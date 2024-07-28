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台中營建廢棄物非法傾倒掩埋嚴重 李天生建議填海造陸

台中市近年常發現營建廢棄物亂倒，市議員李天生建議開放營建廢棄物「填海造陸」。（市府環保局提供）

台中市近年常發現營建廢棄物亂倒，市議員李天生建議開放營建廢棄物「填海造陸」。（市府環保局提供）

2024/07/28 18:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中市地點適中南來北往，交通便利，成為非法傾倒營建廢棄物的好去處，近3年市府環保接獲民眾陳情棄置營建廢棄物就有400多件，民進黨市議員李天生今天除要求環保局加強科技執法，同時建議比照台北港開發工程，開放營建廢棄物「填海造陸」；市府則表示，目前收容餘土場所的處理量尚充足，將持續監控查緝。

李天生表示，近年來營建廢棄物入侵嚴重，台中市各河川、山區、農田等地，近3年接獲民眾通報就有434件，經稽查屬實開罰73件，值得大家關心；此外，台中市建築工地約3000處，產生的營建剩餘土石方，數量驚人，外界質疑現有土石方資源堆置處理場不敷使用，造成營建廢棄物無處可去，四處亂竄。

李天生建議，市府應採用科技執法，加強取締，有效阻止營建廢棄物入侵；並主張比照台北港，同意將營建剩餘土石方運往台中港「填海造陸」，提供更多元廢棄物處理管道。

市府都發局表示，輔導成立10家合法土石方資源堆置處理場，總處理量約451萬方，目前收容餘土場所的處理量尚充足。至於建議剩餘土石方運往台中港「填海造陸」，目前內政部有提供「營建剩餘土石方最終去處彙總表」報行政院評估中，市府將依內政部評估結果配合辦理。

市府環保局則表示，為查緝不肖業者非法傾倒營建廢棄物，環保局針對非法棄置熱區裝設遠端監視器，持續監控及查緝非法棄置，目前台中市已架設206支監視器。另針對北廢南運的特性，環保局每月不定期執行夜間攔檢，會同警方在西濱、國3、國4下閘道的大型車輛執行路邊攔檢，防杜營建廢棄物棄置行為。

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