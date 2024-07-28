高市府送物資 從嘉義阿里山花4小時繞進高雄桃源

高市府祕書長郭添貴花四小時從嘉義繞進高雄那瑪夏，帶了三車物資給族人。（原民會提供）

2024/07/28 17:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米颱風毀損高雄山區交通，台29線0K處（錫安山附近）道路崩塌，導致那瑪夏主要聯外交通中斷，高市府祕書長郭添貴及原民會主委阿布斯，今一早花4小時從嘉義縣大埔鄉行經阿里山鄉繞進那瑪夏區部落，帶了3車物資給族人，讓山上原民備感窩心。

原民會表示，一見到現場等候的族人，郭添貴與阿布斯立即上前慰問，並表達市長陳其邁對那瑪夏的關心，帶來3台貨車的物資，包括米、麵條、蠟燭、食用油、奶粉、尿布及飲用水等補足族人需求，再加上5台發電機支援，協助區內3個里有電力可使用。

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那瑪夏區長孔賢傑隨即陪郭添貴、阿布斯、台電人員及三工處等，視察高134線6.1-6.4k路段、及瑪雅至達卡努瓦段計250公尺長的崩塌處；區公所及相關單位正積極搶修，預計8月10日前要恢復區，讓族人能順利通行；台電也進駐更多人力和工程車，全力逐桿線路搶修，郭添貴則希望在明天29日晚，讓部落恢復正常用電。

阿布斯表示，那瑪夏因交通受阻斷電斷網路，對外聯繫不易，今天挺進那瑪夏親自將市長的關心帶來給族人，並實際巡視區內現況，給予協助，看見大家都平安也放心許多；她強調緊接著還有各項重建工作，市府、公所與部落會共同努力，全力守護部落安全。

台29線山區道路嚴重毀損，高雄那瑪夏主要連外道路無法通行。（原民會提供）

高市府祕書長郭添貴與原民會主委阿布斯，代表市長陳其邁關切在那瑪夏的族人生活。（原民會提供）

郭添貴從嘉義山區繞進高雄那瑪夏，實際了解道路受損情況。（原民會提供）

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