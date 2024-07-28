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7萬隻小雞「咕嚕咕嚕」慘況曝！ 彰縣府：拍照存證加快審核

這次凱米颱風把彰化縣淹成「水城」，雞舍淹成汪洋，小雞慘遭滅頂。（縣府提供）

這次凱米颱風把彰化縣淹成「水城」，雞舍淹成汪洋，小雞慘遭滅頂。（縣府提供）

2024/07/28 16:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕強颱凱米導致彰化縣農損逾3億元，農業部繼公告彰化縣為農產業全品項現金救助及低利貸款的縣市後，彰化縣尚有7萬多隻小雞慘遭洪水淹沒，出現網友梗圖「咕嚕咕嚕」滅頂死狀，畜牧場毀損，農業部今再把彰化縣畜牧納入全品項現金救助。縣府提醒農民，務必拍照存證，避免爭議，也可加快審核作業時間。

這次凱米颱風導致彰化縣13個鄉鎮市淹水，農田超過一半積水、泡水，超過8成農作物無法收成，縣內雞場小雞，也禁不起強風暴雨淹進雞舍，7萬多隻小雞被洪水淹沒，一命鳴呼，畜牧業損失慘重。

農業部繼27日依照凱米颱風農業天然災害現金救助及低利貸款作業，採「認定從寬、流程從簡」原則，加速各項行政作業程序，全力協助農漁民復耕復建。今（28日）再把彰化縣列入畜牧全品項現金救助及低利貸款縣市。

農業處提醒，受理有時間限制，逾期無法辦理。民眾需實地拍照後儘快通報公所災損情形，並在公告後10天內檢附資料（身分證、印章、存款簿及土地所有權狀）到土地所在地公所申請，前提是農田受損作物須達到20％以上，畜禽死亡或流失或畜禽舍及堆肥舍損毀達20％以上，農作要在8月5日前、畜牧在8月6日前提出申請。

小雞被洪水滅頂一命鳴呼。（縣府提供）

小雞被洪水滅頂一命鳴呼。（縣府提供）

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