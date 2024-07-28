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颱風遠離！墾丁森林遊樂區、林後四林園區 7/29起開園

林後四林平地森林園區核心區域明天（7月29日）開園。（記者羅欣貞攝）

林後四林平地森林園區核心區域明天（7月29日）開園。（記者羅欣貞攝）

2024/07/28 16:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風遠離，農業部林業及自然保育署屏東分署今天（28日）更新所轄森林育樂場域的開園時間，其中墾丁國家森林遊樂區所有步道、林後四林平地森林園區核心區域，將於明天（7月29日）開園。

林業署屏東分署今天表示，凱米颱風雖已遠離，外圍環流仍為高屏山區持續帶來豐沛雨量，也為森林育樂場域帶來許多的損傷，經過工作人員努力不懈，妥善整備工作，屏東分署所轄林後四林平地森林園區、藤枝、雙流、墾丁國家森林遊樂區各育樂場域更新開園日期如下：

墾丁國家森林遊樂區所有步道及林後四林平地森林園區核心區域已完成整備，除大武圓園道部分區域封閉外，訂於明天（7月29日）開園。雙流國家森林遊樂區訂於8月1日開園，除帽子山步道尚需耗時整備暫時封閉至8月8日。藤枝國家森林遊樂區暫維持8月8日開園，屆時待勘查後確定另行公告。

屏東分署也表示，北大武山檜谷山莊及所轄高屏地區各自然步道，因山區雨後含水量仍高，環境較不穩定，暫定於8月8日開放，但仍待勘查確定後另行公告。檜谷山莊暫停開放期間，原已核准住宿山友，全額退費。

屏東分署也請民眾隨時關注中央氣象署報導，颱風過後山區天候仍不穩定，請山友暫緩前往山區。相關資訊將持續更新於台灣山林悠遊網及林業保育署屏東分署官網。

北大武山檜谷山莊暫定於8月8日開放，但仍待勘查確定後另行公告。（資料照）

北大武山檜谷山莊暫定於8月8日開放，但仍待勘查確定後另行公告。（資料照）

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