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灣內村長怒批風災大型垃圾清運要收費 屏縣環保局：最快明天進場

屏縣萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，清運大型垃圾竟然還要村民付費，令人氣憤。 （記者羅欣貞攝）

屏縣萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，清運大型垃圾竟然還要村民付費，令人氣憤。 （記者羅欣貞攝）

2024/07/28 15:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風來襲期間，屏東縣萬丹鄉灣內村傳淹水災情，有住家水深達1.8米，近日清出不少大型泡水家具、垃圾，但只能暫時堆置路邊，灣內村長陳玉意今天（28日）怒批，清運大型垃圾竟然還要村民付費，若公所不處理，「不排除把大型垃圾載到鄉公所！」

對此，萬丹鄉公所清潔隊說明，不是不去收，而是要排時間收；屏東縣府環保局獲悉表示，將協助鄉公所，已經找好清運廠商將進場清除。垃圾的清運是各鄉鎮市公所的權責，縣府將會協助，已經聯繫了清運廠商，「最快明天進場協助清除！」

萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，凱米颱風造成淹積水，照理應用天然災害處理，現在還要村民先進行垃圾分類，但有些垃圾是漂過來的，怎麼分類？公所還稱要等本週開臨時會才能處理，到時垃圾不是都臭掉了，居民情何以堪。若是平常大型傢俱垃圾，村民埋單付費沒話說，但淹水是天災，又不是村民願意。

目前村民在清理家園後，在不影響交通下，先於路旁閒置空間堆置垃圾；陳玉意揚言「若公所不處理，不排除把大型垃圾載到鄉公所！」

蘇姓村民無奈指出，這次家裡淹到大約180公分，清出來的大型垃圾，不知如何是好，越來越臭，擔心滋生病菌，因為家裡還有嬰兒要顧。孫姓村民也說，前天清理的垃圾，堆放太久都出現味道，因為找不到窗口幫忙，只能先把部分垃圾載到外頭處理；今天持續清理垃圾，盼鄉公所能幫忙。

萬丹鄉公所清潔隊說明，不是不收，而是要排時間收，大型垃圾清運部分，是公所訂定的一般廢棄物處理自治條例中，並未規定天災不收費。

灣內村民清出垃圾只能先堆在住家前，相當無奈。 （記者羅欣貞攝）

灣內村民清出垃圾只能先堆在住家前，相當無奈。 （記者羅欣貞攝）

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