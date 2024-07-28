中市北屯一建物鷹架倒塌傾斜至鄰房 都發局開罰承包商今午拆除

中市北屯一建物鷹架部份倒塌並傾斜至鄰房，都發局開罰。（市府提供）

2024/07/28 15:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市北屯一屋主自行雇工搭設鷹架的建物，部份倒塌並傾斜至鄰房，都發局昨天前往場勘，發現該鷹架位於建築基地內，有部份倒塌並傾斜至鄰房，但未倒向道路人行道等公共空間，暫無影響公共安全及公共交通，承包商今天下午進行拆除，都發局將派員至現場確認拆除作業執行情形。

都發局表示，該建物位於台中市北屯區松竹二路，領有使用執照在案，昨（27）日都發局長李正偉率同修復科長李俊宏和北屯區公所代表前往場勘，並緊急通知承包廠商處理，包商與受害屋主達成協議，同意於今（28）日下午進行拆除。

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都發局指出，由於建築物外牆修繕未涉及建築法第9條修建行為，無需申請建造執照，但屋主自行雇工搭設鷹架（施工架）修繕外牆，屬建築物施工，得依建築法第63條至68條規定辦理；都發局依規向屋主及包商各裁處新台幣1萬8000元罰鍰，至於現場是否涉及違章建築的認定，則依違章建築處理辦法規定辦理。

另職安法規定雇主要對施工架安全負責，施工架設置疑涉未符職業安全衛生法及其相關法令規定，都發局已另通報台中市勞動檢查處查處。

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