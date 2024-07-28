安坑輕軌機廠平日尖峰加開2車次 試辦活動延長至8月底

新北市捷運工程局7月1日起試辦在安坑輕軌機廠開放民眾乘車。圖為安坑機廠俯瞰圖。（捷運局提供）

2024/07/28 11:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕安坑輕軌今年7月1日起試辦平日上午在機廠登車平台發出2班上午尖峰時段加班車，開放民眾搭乘，地方反映熱烈。新北市捷運工程局與新北捷運公司決定將試辦活動延長至8月30日，滿足周邊社區需求，若成效良好，將持續評估再延長時間。

捷運局長李政安表示，登車平台今年7月1日試辦平日上午6點28分與7點16分發車往K9十四張站，並放置移動式刷卡機供旅客使用電子票證搭乘，經檢視平均每班車約有20到30人次上車，因此將試辦活動延長到8月30日，盼回饋社區支持，並持續觀察長期使用成效。

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李政安提醒，登車平台處不販售單程票，也沒有其他儲值服務，票價部分視同在K1雙城站上車，換句話說，從登車平台到K1雙城站間，不納入營業里程計費。

安坑輕軌全長7.5公里，共設置9座車站，2023年2月10日通車，路線由安泰路與安一路交會處的機廠起，沿途設有K9十四張站、K8新和國小站、K7陽光運動公園站、K6安康站、K5景文科大站、K4耕莘安康院區站、K3台北小城站、K2玫瑰中國城站、K1雙城站，其中K9「十四張站」可與新北環狀線銜接轉乘。據統計，安坑輕軌目前日運量已達6207人次。

安坑輕軌機廠登車平台今年7月1日起試辦平日上午6點28分與7點16分發車往K9十四張站，平均每班車約有20到30人次上車。（捷運局提供）

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