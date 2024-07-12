基北北桃TPASS減碳存摺 抽獎送好禮

「基北北桃我的減碳存摺運動」論壇昨天舉行，基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政共同出席。（記者田裕華攝）

2024/07/12 05:30

可抽淡海、安坑輕軌180天免費票、北捷、YouBikeVVIP票卡

〔記者何玉華／台北報導〕基北北桃一二○○都會通月票去年七月一日上路，四個市的大眾運輸使用率都有提升，四市聯手再推「我的減碳存摺運動」，以抽獎、贈禮鼓勵更多民眾搭乘大眾運輸，有台北捷運兩年吃到飽的「VVIP雙年票」、「北北桃YouBike不限次數前六十分鐘免費VVIP票卡」各五張，還有淡海輕軌、安坑輕軌一八○天的免費票券、茶葉等農產品贈禮。四個市提供的獎品，均在同一個抽獎平台，民眾不分戶籍可一起抽獎。

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不分戶籍 可一起抽4市獎品

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑昨天一起出席「基北北桃我的減碳存摺運動」論壇，表揚合作推動搭乘大眾運輸里程數轉換成碳排放量卓著的模範企業，也加碼好禮鼓勵民眾登錄活動，可參加月月抽、滿額抽、週五加碼抽及減碳英雄榜等拿好禮。

搭大眾運輸 里程累計碳排量

蔣萬安表示，基北北桃都會通一二○○元交通月票從去年七月上路至今，已發卡六一○萬張，累計有四．九億人次使用，北市今年二月推出YouBike前半小時免費後，近廿五％從私人運具轉換到YouBike；侯友宜也說，新北市大眾運輸運量成長十％；張善政指出，桃園市公共運輸量提升卅六％，機場捷運運量更提升八十六％。

為了讓民眾更有誘因從私人運具轉乘大眾運輸，並降低碳排放量，台北市加碼提供不對外販售的「兩年無限制搭乘台北捷運的VVIP雙年卡」五張、北北桃YouBike「一年內前一小時免費騎乘VVIP卡」五張；新北市也提供淡海輕軌、安坑輕軌一八○天的免費票券及在地小農茶葉等農產品小物。

基隆提供Aniverse門票折價券

桃園市將華亞科技園區列入「我的減碳存摺」企業示範區，鼓勵園區員工踴躍參與活動登錄，多使用大眾運輸上班通勤，參加減碳抽獎。基隆市民參與「我的減碳存摺」活動，乘車刷卡紀錄可以累計點數參加抽獎，有基隆火車站舊站Aniverse門票折價券，屋頂有3D裸視螢幕和立體的桔古拉貓咪。

「我的減碳存摺」抽獎及贈品詳情，可到活動官網查詢。

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