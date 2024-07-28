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新竹縣博愛國中教務主任劉文育獲師鐸獎肯定

新竹縣博愛國中教務主任劉文育獲今年師鐸獎的肯定。（取自竹縣府官網）

新竹縣博愛國中教務主任劉文育獲今年師鐸獎的肯定。（取自竹縣府官網）

2024/07/28 11:16

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣博愛國中教務主任劉文育，自2015年投入行動學習，翻轉自己的教學現場，也規畫全校活動或課程，帶著教師共同進行主題跨域課程的規劃與實施，還辦理國際公開授課，她打破學習限制和框架、培養跨界人才的教學理念獲得今年師鐸獎的肯定，9月24日將在台北市陽明山中山樓接受教育部表揚。

縣府教育局表示，劉文育用行動學習和跨域課程領導，帶領教師團隊長期深耕數位創新教學工作，並獲邀參加國際學術論壇公開授課演示，曾獲教育部資訊科技融入教學創新應用團隊、行動學習優良學校、行動學習傑出教師、特殊優良教師以及教育部教學卓越獎全國佳作。

她用心在教導工作，用創新作為來成就新時代下的每一個孩子，獲大學教授、校長、教師、家長以及學生高度肯定。

劉文育說，教育要隨時代進步而進化，在教學上她致力於「素養導向」的課程與教學，強調學習與生活的連結，落實適性揚才教育。

在AI時代應該讓科技與人文並重，傳承與創新兼具，透過活化課程跟教學，打破學習限制和框架，導引學生學習如何學習，培養能自我覺察、勇於突破等能力。

她自認熱愛教學工作，雖然壓力大、事情多，但非常有意義，因為看到學生們的成長與轉變，就會忘卻自己沒日沒夜的投入與付出。

新竹縣博愛國中教務主任劉文育（中）獲今年師鐸獎的肯定。（取自竹縣府官網）

新竹縣博愛國中教務主任劉文育（中）獲今年師鐸獎的肯定。（取自竹縣府官網）

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