妻甫得「教育奉獻獎」 苗栗公館國中劉傳鐘獲「師鐸獎」

公館國中主任劉傳鐘（左）獲今年教育部師鐸獎肯定，其妻李笑薇（右）今年也獲教育部教育奉獻獎，夫妻雙雙獲獎，傳為杏壇佳話。圖為劉去年獲教育大愛菁師獎時夫妻合影。（圖由公館國中提供）

2024/07/25 13:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中教務主任劉傳鐘投身教育36年，去年獲得有「民間師鐸獎」之稱的「教育大愛菁師獎」，今年更上層樓獲教育部「師鐸獎」殊榮肯定。是苗栗縣唯一獲獎老師，消息傳回學校，師生倍感榮耀。且劉妻李笑薇今年也獲教育部「教育奉獻獎」，夫妻雙雙獲獎，也傳為杏壇佳話。

劉傳鐘出身公館鄉農家子弟，師大化學系畢業後先在縣內獅潭國中任教4年，之後返鄉回公館國中服務迄今。他剛到任時，是館中最年輕的教師，逢行政作業、教學開始電腦資訊化，被指派做行政，研習新知，接續當了5年組長、25年主任迄今。

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劉傳鐘於2020年獲教育部「杏壇芬芳獎」、去年獲財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會「大愛菁師獎」，如今將在7月底退休的他再獲得教育部「師鐸獎」肯定。他說，能獲此殊榮，對他別具意義，也感到欣喜和感恩，不過對於獲獎，都未在他人生的生涯規劃之中，這些都要感謝父母從小的教育，及一路以來教育夥伴的相挺及方麗萍校長的極力推薦，讓他在邁向教師兼行政之路，充滿信心、期盼與強烈的使命感。

方麗萍校長表示，劉主任投身教育志業36年，廣受老師和學生們愛戴，擁有豐富完整行政資歷，在行政工作上克盡職守、表現卓越，一直是學校推動校務的中流砥柱；且劉凡事親力親為、以校為家的教育熱忱，也贏得了全校同仁與家長的認同和敬愛，獲獎實至名歸。

此外，劉傳鐘的妻子李笑薇，是公館國中退休教師，退而不休，長期協助學校各項事務，更對科學教育推動不遺餘力，今年也獲教育部「教育奉獻獎」，夫妻倆同年獲獎，傳為杏壇佳話。

劉傳鐘（左1）投身教育志業36年，廣受學生們愛戴。（圖由公館國中提供）

劉傳鐘（左1）帶領學子參加科展。（圖由公館國中提供）

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