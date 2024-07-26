深耕教育36年 劉傳鐘獲教部師鐸獎

公館國中教務主任劉傳鐘（左一）帶領學子參加科展。（公館國中提供）

2024/07/26 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中教務主任劉傳鐘投身教育卅六年，今年獲教育部「師鐸獎」肯定，是苗栗縣唯一獲獎老師，且劉妻李笑薇今年也獲教育部「教育奉獻獎」，夫妻雙雙獲獎，傳為杏壇佳話。

劉傳鐘出身公館鄉農家子弟，師大化學系畢業後先在獅潭國中任教四年，之後返鄉在公館國中服務迄今。他剛到任時，是館中最年輕的教師，逢行政作業、教學開始電腦資訊化，被指派做行政，研習新知，接續當了五年組長、廿五年主任迄今。

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劉傳鐘於二○二○年獲教育部「杏壇芬芳獎」、去年獲財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會「大愛菁師獎」，如今將在七月底退休的他，再獲得教育部「師鐸獎」肯定。

劉傳鐘說，能獲此殊榮，感到欣喜和感恩，感謝父母從小的教育，一路以來教育夥伴的相挺及校長方麗萍的極力推薦，讓他在邁向教師兼行政之路，充滿信心、期盼與強烈的使命感。

方麗萍表示，劉傳鐘投身教育志業卅六年，廣受老師和學生們愛戴，擁有豐富完整資歷，在行政工作上克盡職守、表現卓越，一直是學校推動校務的中流砥柱；且劉凡事親力親為、以校為家的教育熱忱，贏得全校同仁與家長的認同和敬愛，獲獎實至名歸。

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