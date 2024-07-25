為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

7年捐贈千冊書籍到偏鄉 高雄新上國小賴秋江獲師鐸獎

新上國小老師賴秋江（右2）出版多款桌遊，並發動「送書到偏鄉」行動，獲今年教育部師鐸獎肯定。（高雄市教育局提供）

新上國小老師賴秋江（右2）出版多款桌遊，並發動「送書到偏鄉」行動，獲今年教育部師鐸獎肯定。（高雄市教育局提供）

2024/07/25 15:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市左營區新上國小老師賴秋江為幫助偏鄉孩童學習，7年前啟動「送書到偏鄉」行動，迄今捐贈超過1000冊書籍，幫助許多偏鄉孩子增進識字與組字、字詞能力，加上投入食農教育10年，今年榮獲113年教育部師鐸獎。

獲得師鐸獎肯定，賴秋江表示，能幫助更多孩子學習，以及提升學習興趣是她最初的動心起念，每位老師都盡心盡力為教育付出，她很幸運與感謝代表新上國小與高雄市獲此殊榮。

賴秋江從事教職25年，任教第2年便陸續出版教育相關書籍與多款桌遊，7年前，賴秋江與高雄市輔導團前往偏鄉服務，讓她有了送書到偏鄉的念頭。她利用出書所賺的版稅購買更多的書、桌遊，送給偏鄉、特教與花東校園，也因此影響朋友與家長跟著加入行列，7年來共捐贈達1000冊以上，至今仍持續。

賴秋江亦用心投入食農教育，帶領學生在教室走廊的花台種植蔬果，並將收成義賣，同時舉辦跳蚤市場，所得全數捐給社福或弱勢團體；去年更與校長王彥嵓出版了全國第1本學校食農全紀錄一書，完整紀錄帶領學生從食材栽種、動手烹調午餐上桌，瞭解食農教育與環境永續精神，受到全國注目與肯定。

賴秋江雖然是從醫學領域「轉換跑道」到教育圈，但憑著她多元、創意的教學與班級經營，帶著學生自造桌遊、開社團自主學習、編輯學習活動記事本、當小記者發行家族報等，更成立臉書社團與家長建立親子優質平台，不僅曾榮獲教育部GreaTeach全國創意教學獎特優獎，也獲遠見天下未來教育TAIWAN 100與親子天下教育創新100領袖的肯定。

教育部今年公布113年度全國師鐸獎名單，在72位獲獎者中，高雄市有5位教師榮獲此殊榮，包括左營區新上國小教師賴秋江、瑞祥高中教務主任朱美瑰、陽明國中生活教育組長曹嘉修、三民區莊敬國小教師許秀玲、三民家商教師葉怡君。

新上國小老師賴秋江透過遊戲般的另類教育，讓孩子更愛上學習。（高雄市教育局提供）

新上國小老師賴秋江透過遊戲般的另類教育，讓孩子更愛上學習。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
都是學生生命中貴人 72人獲師鐸獎
2024/07/18 11:30

都是學生生命中貴人 72人獲師鐸獎
妻甫得「教育奉獻獎」 苗栗公館國中劉傳鐘獲「師鐸獎」
2024/07/25 13:52

妻甫得「教育奉獻獎」 苗栗公館國中劉傳鐘獲「師鐸獎」

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
雲林縣校長關勝周 獲教育部師鐸獎、杏壇芬芳獎雙殊榮！
2024/07/23 16:17

雲林縣校長關勝周 獲教育部師鐸獎、杏壇芬芳獎雙殊榮！
奉獻舞蹈教育30年 「終身保固」暖心老師吳曉菁獲師鐸獎
2024/07/22 17:52

奉獻舞蹈教育30年 「終身保固」暖心老師吳曉菁獲師鐸獎

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播