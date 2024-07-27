颱風過境引爆南部血荒 濟公活佛指示辦法會、捐血

颱風過境引爆南部血荒，台南普法道濟寺今天舉辦捐血活動。（記者王姝琇攝）

2024/07/27 16:46

〔記者王姝琇／台南報導〕連續3天颱風假造成捐血中心原定捐血活動全數取消，對於之前就已經出現短缺的醫療用血庫存來說，無疑是雪上加霜，目前南部地區A、B、O血型庫存都出現嚴重短缺的狀況。安南區普法道濟寺今天舉辦捐血活動，主委莊永長表示，看到踴躍出席的人潮覺得非常欣慰，也希望持續舉辦公益活動，能讓台灣社會更加祥和平安。

莊永長說，濟公活佛指示舉辦法會消災解厄為台灣祈福，並且定期舉辦捐血活動造福社會，雖然遇到颱風，所有志工仍然沒有缺席，全力為今天的捐血活動做準備，本來也擔心捐血人數少，但是看到踴躍出席的人潮覺得非常欣慰，也希望持續舉辦公益活動，能讓台灣社會更加祥和平安。

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市議員蔡麗青表示，正值凱米颱風肆虐，家家戶戶忙著整理家園，普法道濟寺、濟安宮志工團員，不畏風雨籌備捐血活動，精神令人感動更有穩定人心的作用，看到許多人在風雨過後仍然踴躍出席捐血，熱心公益，風雨生信心，這正是社會最需要的善的正能量。

捐血中心統計，南部（嘉南高屏澎東）地區每日約需2100袋醫療用血，受到連續3天颱風假及風雨的影響，南部地區近3天的血液募集量幾近為0，捐血中心緊急呼籲南部鄉親，只要符合條件盡快前往鄰近的捐血室或捐血車捐血，以挽救急需輸血的病友。目前南部地區血液庫存目前除AB型外，A、B、O血型庫存都嚴重短缺，若血液庫存量無法盡快提升，將對醫院所需之醫療用血造成衝擊。

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