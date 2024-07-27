台南街頭廣告車放送「小公主大班畢業」 暖爸笑：女兒以後別恨我

這輛廣告車沿路撥放「祝小公主大班畢業」，格外引人注目。（記者王捷攝）

2024/07/27 16:19

〔記者王捷／台南報導〕台南市南門路今早出現一輛廣告車，沿路播放祝「小公主大班畢業」，引起許多路人拿起手機拍照，跟著廣告車，找到洪姓暖爸，他為慶祝女兒從人生第一間學校、幼稚園大班畢業，才花錢請廣告車，他開玩笑說，希望女兒長大看到別覺得尷尬、討厭他，其實他預計，等女兒大學畢業，要在遊覽車上貼廣告。

廣告車沿路放送，起初以為是幼稚園的廣告，沒想到是洪姓暖爸要給女兒的畢業禮物，他希望同學跟家長都會羨慕女兒，他把女兒從小到大的照片都拿來做廣告，並請廣告公司幫忙錄音、播放，先是沿路播放，最後停在畢業典禮的會場前，很多家長看到也拿起手機拍照。

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30多歲的洪爸在做殯葬業，因為單親，常常一個人邊工作、邊帶女兒，有時對女兒覺得很虧欠，所以看她從大班畢業很感動，也是給自己一個紀念，因為家族有慢性病史，他擔心自己的身體也出狀況，想陪女兒久一點，至少要陪她走上紅毯，所以上個月才鼓起勇氣去做切胃手術，配合運動，在個一多月把體重降到100公斤以內，趕上女兒的畢業典禮。

洪爸笑說，希望女兒大後看到今天的照片不會討厭他，不過也是要趁女兒還不會尷尬的時候做這些事，他本來就有計畫，在女兒每個求學階段，都準備不同的驚喜，如果女兒順利大學畢業，他打算包遊覽車開去校門口，在遊覽車外貼整面廣告。

廣告車上的「小公主」本尊現身。（記者王捷攝）

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