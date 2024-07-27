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受低壓帶影響時有強降雨 中央災害應變中心將持續開設

今日交通部常務次長林國顯（左二）前往中央災害應變中心進行第13次工作會議，他指示中央災害應變中心持續開設，各部會仍要提高警覺，落實各項應變外，也要致力進行災後復原工作。 （記者鄭景議翻攝）

今日交通部常務次長林國顯（左二）前往中央災害應變中心進行第13次工作會議，他指示中央災害應變中心持續開設，各部會仍要提高警覺，落實各項應變外，也要致力進行災後復原工作。 （記者鄭景議翻攝）

2024/07/27 12:29

〔記者鄭景議／台北報導〕儘管凱米颱風暴風圈早已遠離，但全台持續受低壓影響，仍易有短延時強降雨出現，交通部常務次長林國顯今日前往中央災害應變中心進行第13次工作會議，他指示中央災害應變中心持續開設，各部會仍要提高警覺，落實各項應變外，也要致力進行災後復原工作。

凱米颱風死傷人數上升至9死2失蹤877傷

目前凱米颱風死傷人數上升至9死2失蹤877傷，全台淹水災情有16件還未退水，有10400戶停電，730戶停水。

林國顯表示，目前風雨漸趨緩和，針對部分地區上有積淹水狀況及尚未完成搶修之道路、電力等民生所需事項，交通工程組及水電維生組要加速搶修作業，讓民眾儘快恢復正常生活，並提醒各級政府於救災與工程人員在進行搶險搶通作業時，要特別注意自身安全。

林國顯指出，目前仍有部分道路採預警性封閉措施及鐵公路受災中斷，近日離島地區民眾也需要空運疏運措施，交通工程組將持續公布最新的通、阻及相關疏運配套措施情形，包含陸、海、空運等停（復）駛、延誤等訊息，並持續利用多元媒體管道提早讓民眾知悉因應。

林國顯表示，後續將陸續進入復原重建階段，請各部會及地方政府持續進行災害復原事項，支援調度組會全力協助及支援抽水、道路搶修及環境清消復原等相關事宜，也請農林漁牧組加速辦理各項災損調查及救助事宜。

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