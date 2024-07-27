南橫公路明霸克露橋遭沖毀 公路單位搶通前還有一難關要過

南橫公路勤和明霸克露鋼便橋遭洪水沖毀40公尺，梅山口又無法通往台東，造成梅山、拉芙蘭及復興3部落再度淪為孤島。（甲仙工務段提供）

2024/07/27 11:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕凱米颱風挾帶驚人雨量重創南台灣，其中南橫公路勤和明霸克露鋼便橋遭洪水沖毀40公尺，梅山口又無法通往台東，造成梅山、拉芙蘭及復興3部落再度淪為孤島，公路局甲仙工務段指出，要搶通明霸克露橋前，還有台20線91.5公里東莊橋路段待攻克，該路段土石流淹過路面，搶災路線受阻，今起加強搶修量能，待東莊橋可簡易通行後，即可挺進明霸克露橋路段搶通河床便道。

甲仙工務段表示，凱米颱風在桃源山區2日內降下約1500mm驚人雨量，台20線南橫公路緊鄰荖濃溪勤和以上道路，災情受創甚深，其中台20線94K至98K（勤和至復興路段）因荖濃溪溪水不斷淘刷，加上玉穗溪、布唐布那斯溪土石流交互影響，形成複合式災害，導致玉穗溪鋼便橋前後引道流失，以及鋼便橋受損4跨，尚存的明霸克露中期簡易鋼橋P9橋墩至A2橋台橋面板流失。

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但搶修明霸克露橋前，還因台20線91.5 k東莊橋路段土石流淹過路面，搶災路線受阻。甲仙工務段今天加強搶修量能，原本7部開挖機再提升至13部，持續搶修東莊橋路段，將土石流改道並加速排出，減少對路面影響及流入勤和部落，待東莊橋可簡易通行後，會持續增加搶修機具，挺進明霸克露橋路段搶通河床便道，讓山區民眾能早日逃離孤島困境。

桃源區長杜司偉指出，山上備有2週存糧，衛生所主任邱孟肇也駐守拉芙蘭，3處部落的孕婦及慢性病患均依規定提早撤離下山，目前留在部落的居民暫時安全無虞。

南橫公路勤和明霸克露鋼便橋遭洪水沖毀40公尺，梅山、拉芙蘭及復興3部落再度淪為孤島。（甲仙工務段提供）

南橫公路勤和明霸克露鋼便橋遭洪水沖毀40公尺，梅山口又無法通往台東，造成梅山、拉芙蘭及復興3部落再度淪為孤島。（甲仙工務段提供）

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