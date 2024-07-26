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今天沒放颱風假 盧秀燕：台中只是零星積淹水

盧秀燕到北屯視察災後復原情形。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕到北屯視察災後復原情形。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/26 15:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風尾帶來狂風暴雨，台中海線昨天至今天清晨傳出淹水，台中市長盧秀燕今天到北屯視察災後清理表示，相較南部大範圍淹水，台中市災情輕微，今天恢復上班課，市府加強清理以減少影響。

盧秀燕說，台中過去很少碰到這麼大的颱風，零星災情也處置及清理得差不多，針對南部淹水災情，中央協調出借大型抽水機，台中市連夜整備，盤點5部大型抽水機已經出發救災，呼籲大家「同島一命」，互相幫助。她也強調，台中市目前仍有26部抽水機在全市待命。

盧秀燕表示，台中市僅一些零星路段積淹水，目前也都消退了，感謝所有區里還有相關單位，如環保局、建設局、水利局即時處理包含路樹倒塌、路面積水及垃圾清理等問題。她說，待南部水退，如果有縣市希望台中支援清理，台中也會盤點人的物力前往協助。

環保局統計，颱風過後民眾清理家園預估均比平常日有較多垃圾量，加上連續兩天防災假，清潔隊員今日天還未亮就在台中市的馬路穿梭清理掃街，落葉殘枝雖比平常多出一倍以上，同仁仍落實垃圾分類，將這些有利用價值的枯枝樹葉單獨收集。

這次凱米颱風台中災情較少，環保局近67部抓斗車協助災後復原，自7月23日起已動員各區清潔隊607人次，出動抓斗車、垃圾車、山貓、資源回收車等各式機具進行清理作業，完成616件緊急通報路樹橫倒與排除斷枝、清運樹枝133車次75噸樹枝，以危害交通路段優先處理，並機動性清除倒塌路樹等路障。

環保局今日全面動員3600名清潔隊員，執行災後垃圾清理、全市重要道路的市容清理復原工作，加速清運影響交通的倒塌路樹及掉落廣告物，儘速恢復市容景觀。

環保局抓斗車進行風災後清理復原。（記者蔡淑媛攝）

環保局抓斗車進行風災後清理復原。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕慰問風災清理的清潔隊員。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕慰問風災清理的清潔隊員。（記者蔡淑媛攝）

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