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凱米颱風造成高雄淹水 每戶補助最高領2萬元

高雄市長陳其邁（中）漏夜前往勘災。（圖由高市府提供）

高雄市長陳其邁（中）漏夜前往勘災。（圖由高市府提供）

2024/07/26 10:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風造成高雄淹水，市長陳其邁公布「災害救助金補助辦法」，每戶最高可領2萬元！提醒市民可在30天內，依據「高雄市災害救助金核發辦法」，向各區公所提出申請。

針對此次受災戶，陳其邁公布災害救助申請法，可參考社會局網頁，並於30天內，依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定，向各區公所申請災害救助；災後租稅減免，請拍照存證檢附損失清單及相關證明文件，向所在地國稅局或地方稅稽徵機關申請減免。

陳其邁強調，市府將持續加派工務、環保及交通等單位，盡速恢復市容及道路通行，讓市民早日回歸正常生活。

根據高雄市災害救助金核發辦法，符合安遷救助（住屋因災毀損達不堪居住者），每戶最高發給2萬元；住屋淹水救助（住屋因水災淹水，自室內樓地板起算達50公分以上者），每戶發給1萬5千元。

住屋土石流救助（住屋因土石流入，自室內樓地板起算達30公分或面積達1/2者），每戶發給1萬5千元；住屋毀損救助（高雄市低收入戶或中低收入戶住屋因災毀損住屋面積1/4以上，未達不堪居住者），每戶發給1萬5千元。

以上符合申請條件者，需備妥災害救助勘查表（區公所提供）、全戶戶籍資料或戶口名簿、受災相片、金融機構存簿封面影本、房屋租賃契約影本（申請住屋淹水及土石流救助，雖未設籍但實際居住者需檢附）、其他相關佐證資料，即可向戶籍地區公所社會課提出。

至於因災損而減稅的相關規定，涵蓋房屋稅、地價稅、牌照稅、娛樂稅、所得稅、營業稅等，可向國稅局或稅捐稽徵處查詢。

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