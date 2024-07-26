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凱米颱風肆虐未放假挨批！王惠美說話了

彰化縣長王惠美握拳示意「大家一起加油一起努力」回應媒體追問為何今天彰化縣淹水嚴重卻不放颱風假。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美握拳示意「大家一起加油一起努力」回應媒體追問為何今天彰化縣淹水嚴重卻不放颱風假。（記者張聰秋攝）

2024/07/26 12:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風重創中南部，彰化縣淹水嚴重，但今天仍正常上班上課，網友灌爆縣長王惠美臉書，酸言酸語表明淹水非「零星路段」，對於為何不放颱風假，今天上午王惠美出席一場記者會被問及此事，她先是揮手示意不發言，媒體繼續追問，她步快走並說了10個字，「大家一起加油一起努力」旋即離開會場。

今天上午，縣府於中庭及廣場舉辦復康巴士捐贈記者會，王惠美親自出席，見證捐贈及啟用儀式，頒發感謝狀，向善心人士與企業致意，發揮大愛精神，藉由民間資源補足公部門採購經費不足。

活動結束後，記者湧上詢問，這3天來颱風假，從第1天一開始宣布不放假，深夜急轉彎又宣布放假，第2天傍晚早早就宣布放假，今天第3天，於昨晚8點宣布正常上班上課，宣布前，還發生假圖片宣布放假的假訊息的插曲。

今天恢復常態，偏偏一早，南彰化地區滂沱大雨，北彰化地區也是雷雨交加，不少地區傳出淹水災情，民眾趕著上班途中一路塞車，省道台一線中山路段及多條重要道路，路倒、樹枝掉落車道，道路出現滿目瘡痍的風災景象。

不少民眾昨晚上縣長王惠美臉書就已忍不住心中怒火，罵聲連連，今天早上再看到縣長po文提醒民眾，尚有零星路段仍積水，上班行車注意安全，這下可好，網友的留言如潮水般湧入，強烈批評還嘲諷，按生氣圖和哭哭圖的網友2天累計接近3萬人，留言超過2萬多則，網路聲量相當高。

縣府今在中庭舉辦復康巴士捐贈及啟用儀式，媒體追問縣長王惠美颱風假放假問題。（記者張聰秋攝）

縣府今在中庭舉辦復康巴士捐贈及啟用儀式，媒體追問縣長王惠美颱風假放假問題。（記者張聰秋攝）

凱米颱風持續在彰化縣發威，路倒、樹枝掉落，道路出現滿目瘡痍的風災景象。（記者張聰秋攝）

凱米颱風持續在彰化縣發威，路倒、樹枝掉落，道路出現滿目瘡痍的風災景象。（記者張聰秋攝）

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