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藍營酸高雄台南「蹭颱風假」 吳思瑤反批：在災民傷口撒鹽

吳思瑤今抨擊，國民黨的政治工作者不顧正在受苦的災民，還大噴政治口水、在傷口撒鹽。（資料照）

吳思瑤今抨擊，國民黨的政治工作者不顧正在受苦的災民，還大噴政治口水、在傷口撒鹽。（資料照）

2024/07/26 12:48

〔記者陳政宇／台北報導〕南台灣受凱米颱風影響而遭遇致災性強降雨，國民黨前立委鄭麗文卻在廣播節目諷刺說，高雄、台南是「蹭颱風假」。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（26）日抨擊，國民黨的政治工作者不顧正在受苦的災民，還大噴政治口水、在傷口撒鹽，是從政者非常負面的社會示範。

針對藍營人士的嘲諷言論，吳思瑤今受訪表示，從政者應該要悲天憫人、更有同理心，非常不樂見這種政治口水，甚至是基於傷害性的尖銳批判，這是在傷口上灑鹽。難道這些國民黨的政治工作者無視災區人民正在受苦？正當國家需要團結救災的時刻，國民黨人士還大噴政治口水，不顧災民的心情，完全沒有同理心，這是從政者非常負面的社會的示範。

此外，藍營也質疑南部淹大水，前瞻建設沒有發揮作用。吳思瑤回應，高雄在1天內下了將近1年的雨量，加上適逢百年大潮，非常遺憾釀成淹水災情，但也因為過去政府努力推動前瞻建設各項防洪排水，強化國土韌性的建設計畫，讓水淹得比較慢，水也退得比較快。

吳思瑤進一步說明，以高雄為例，25座防洪池發揮效果，高雄部分區域的排洪系統和設計確實都有發揮緩解災情的狀況；又例如石門水庫阿姆坪防淤隧道，2小時10萬立方公尺的淤泥，相當於6800輛砂石車載運的清淤量，這都是前瞻建設帶來的防洪排淤功能。

吳思瑤強調，做為執政者，不管中央或地方，面對災害都是嚴肅以對，所有人都非常不忍，中央地方齊心協力救災，協助災民進行災區整建，行政院也端出災後補助計畫，希望從優、從速協助災區重建，幫助災民。社會對政治口水自有公評，救災前線不管是國軍、各級政府及投入救災的人員，付出辛苦的汗水，所有人都應該記在心中，而非這些政客的政治口水。

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