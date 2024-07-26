凱米颱風尾發威！台中1天增2.8萬戶停電 尚餘4000戶未復電

2024/07/26 12:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風逐漸遠離，但颱風尾帶來豐沛雨量，受到外圍環流影響，台中昨天午後開始刮起狂風暴雨，一天暴增近2萬8000戶停電，總計凱米颱風至今已造成台中5萬1300停電，台電連夜搶休，目前仍有4000多戶停電。

台電表示，昨天新增用戶停電，主因多為因強風造成配電線路斷線、設備損壞、樹木傾倒，壓倒電線，昨晚東勢山區又有三根電桿不敵強風豪雨傾倒斷桿，造成停電戶不斷增加。

梨山地區因土石流、路塌影響供電，原有將近600戶停電，昨晚山區風雨加大，原已搶修復電的用戶又部分斷電，目前和平山區的停電戶共1045戶，加上梨山連外道路目前仍中斷，山區路況極差，台電人員無法挺進搶修復電。

台電台中區處顏錦義處長表示，台中市今天恢復上班上課，更多同仁及承攬商投入線路巡視及搶修復電，希望能盡快復電，也請停電用戶耐心等候，台電定會積極搶修，直至最後一戶完成復電為止，也呼籲民眾切勿碰觸或撿拾掉落的電線，以免觸電。

顏錦義也再次感謝各界接受台電的搶修順序，耐心等候，尚未來電的用戶，請給台電同仁多一點時間，體諒台電冒著風雨搶修的辛勞。

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