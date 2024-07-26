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客廳變游泳池 彰化民眾苦中作樂「宅家潛水」搞笑3連拍

馬路成河、家變池，彰化有民眾「宅家潛水」搞笑3連拍，住家客廳變成游泳池。（黃小姐提供）

馬路成河、家變池，彰化有民眾「宅家潛水」搞笑3連拍，住家客廳變成游泳池。（黃小姐提供）

2024/07/26 15:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕暴風威力逐漸減弱的凱米颱風，從昨天（25日）傍晚到今天（26日）清晨挾暴雨回馬槍，彰化縣累積雨量一度名列全國之冠，雨勢驚人。許多地區因淹水嚴重，馬路成河、住家變游泳池，民眾索性就在家裡潛水、游泳，出現淹水的搞笑畫面，苦中作樂之際，也突顯這次雨彈狂炸彰化縣真的有夠強！

由於強風豪雨雨勢不斷增強，彰化縣多處低窪地區迅速積水成災，不少民眾措手不及，只能眼睜睜看著水位上升。「我家門前有水河」、「家裡突然多了游泳池」民眾等待積水消退的同時，有人選擇以幽默的方式面對災情，在家中玩起了「室內潛水」，於客廳中遊來遊去，體驗在污濁洪流中潛水的感受。

鹿港鎮有民眾乾脆從家中窗戶一躍而下，仿佛跳水運動員一般，潛入庭院「游泳池」，跳水前，還搭配奧運競賽當旁白，表明即將下水的「選手」來自水龍頭故鄉「頂番婆」，試跳前「選手」高舉手臂做出跳水動作，有模有樣的動作，讓人莞爾。畫面非常搞笑，卻也真實反映出這次颱風對彰化縣帶來的嚴重水災。

彰化縣政府呼籲民眾注意安全，不要輕易涉水，風雨轉弱、雨停歇後，趕緊清理家園，儘快回復住家環境整齊衛生為宜。

馬路成河、家變池，彰化有民眾「宅家潛水」搞笑3連拍，住家客廳變成游泳池。（黃小姐提供）

馬路成河、家變池，彰化有民眾「宅家潛水」搞笑3連拍，住家客廳變成游泳池。（黃小姐提供）

民眾住家庭院淹成一片汪洋，索性苦中作樂，從窗戶一躍而下，做跳水潛水的搞笑畫面。（圖黃小姐提供）

民眾住家庭院淹成一片汪洋，索性苦中作樂，從窗戶一躍而下，做跳水潛水的搞笑畫面。（圖黃小姐提供）

民眾住家庭院淹成一片汪洋，索性苦中作樂，從窗戶一躍而下，做跳水潛水的搞笑畫面。（圖黃小姐提供）

民眾住家庭院淹成一片汪洋，索性苦中作樂，從窗戶一躍而下，做跳水潛水的搞笑畫面。（圖黃小姐提供）

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