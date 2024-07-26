嘉市忠義祠「榕仔公」被颱風吹倒 居民盼市府協助搶救

嘉市民生南路忠義祠「榕仔公」被颱風吹倒，奄奄一息，但部分樹根結構仍緊抓著土地，地方希望市府搶救老榕。（記者丁偉杰攝）

2024/07/26 13:50

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕凱米颱風風強雨大，以「廟中廟」聞名的嘉義市民生南路忠義祠有兩棵逾8、90年歷史的「榕仔公」、「榕仔媽」，昨天（25日）「榕仔公」不堪強風被吹倒，所幸未釀傷亡，老榕夫妻樹被地方認為是守護神，如今「榕仔公」奄奄一息，地方希望市府幫幫忙，搶救這棵老榕。

民生南路忠義祠又稱百年「廟中廟」將軍爺，從忠義祠門口進入，首先映入眼簾的是「榕仔媽」，再來為「榕仔公」，兩棵老榕一前一後，形同夫妻樹守護忠義祠庇護地方。

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前華明里長吳樹根說，據了解，忠義祠為日治時期所建，至今約8、90年歷史，一開始是石造小廟，地方稱為「石頭公」，後來在小廟上，再搭建新廟建築，成為「廟中廟」，主祀將軍爺，廟前兩棵老榕，有百年「榕仔公」、「榕仔媽」之稱。

吳樹根說，忠義祠未設置管理員，由信眾自發性維護管理及綠美化；凱米颱風侵台期間，「榕仔公」不堪強風被吹倒，壓到忠義祠涼亭，幸好未傷到人。「榕仔公」生長地點位於約6公尺寬路面，此產權較複雜，有私人地和部分國有地，「榕仔公」雖已傾倒，奄奄一息，但部分樹根結構仍緊抓著土地，地方希望市府幫幫忙，搶救這棵老榕。

市府建設處副處長羅資政說，經查「榕仔公」非市府列管老樹，但將擇日邀樹木專家會同當地人士到現場為「榕仔公」診斷是否能重現生機，或請環保局清潔隊協助相關移除事宜。

嘉市民生南路忠義祠兩棵老榕一前一後，形同夫妻樹守護忠義祠庇護地方。 （記者丁偉杰攝）

「榕仔公」不堪強風被吹倒，壓到忠義祠涼亭，幸好未傷到人。（記者丁偉杰攝）

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