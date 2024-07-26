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風災後1週防治登革熱關鍵期 環境部：把握巡倒清刷4步驟

風災後1週是防治登革熱關鍵期，環境部提醒民眾應儘速檢查住家內外及周圍環境，主動檢查居家周遭積水處。（資料照）

風災後1週是防治登革熱關鍵期，環境部提醒民眾應儘速檢查住家內外及周圍環境，主動檢查居家周遭積水處。（資料照）

2024/07/26 13:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風挾帶豪雨，造成全台各地多處淹水或積水，環境部今（26日）表示，風災後1週是防治登革熱關鍵時期，民眾在雨後應儘速檢查住家內外及周圍環境，主動檢查居家周遭積水處，清除積水容器等養蚊子的地方及孳生源。

登革熱是靠蚊子叮咬傳播病毒的，環境部環境管理署表示，颱風過後的間歇降雨易使環境出現積水容器，為病媒蚊提供孳生的條件，若病媒蚊在積水中產卵，約1週後就能羽化為登革熱病毒傳播媒介，約2週該地區的病媒蚊密度就有可能上升，呼籲民眾應該執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」措施，以防治登革熱。

環境管理署環境衛生組長魏文宜進一步說明，民眾應「巡檢」家中及周圍的花瓶、水盤、樹洞、天溝、廢水桶、廢保利龍、寶特瓶、鍋碗、水盆、水缸、盆栽底盤、塑膠帆布及廢輪胎等容易積水的物品與地下室積水處，將積水「倒掉」或弄乾，不需要的物品應分類「清除」，留下的物品要澈底「刷洗」，去除斑蚊蟲卵，並妥善整理、收納或倒置以避免再次積水，不讓病媒蚊有機可趁。

魏文宜也表示，環境部都有補助地方採購消毒機具與消毒藥水，若機具不足，也會跨區整備或調度支援。

環境部特別呼籲民眾垃圾清除時將易腐敗、發臭的部分與大型廢棄物分開清理，若有較大型的廢棄家具、浴缸、水族箱等廢棄容器，可聯絡當地清潔隊協助清運；風災後清理家園、加強環境清潔消毒的同時，民眾須做好手部及腳部的安全防護，並注意飲用水及食物衛生。

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